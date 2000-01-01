Опрос: У Ликуда - 41 мандат, Лапид сильнее Ганца

Начало судебного процесса над Биньямином Нетаниягу сопровождается всплеском его популярности и усилением позиций Ликуда - к такому выводу можно прийти, если верить результатам опроса общественного мнения, опубликованного радио 103FM.
По результатам опроса, Ликуд силен, как никогда. Если бы выборы проводились, сегодня, партия получила бы 41 мандат в Кнессете.
Следующая по величине партия - Объединенный Арабский Список с 15 мандатами. на третьем месте - Еш Атид Яира Лапида с 14 мандатами, и лишь на четвертом - Кахоль Лаван Бени Ганца с 12.
ШАС получает 9 мандатов, Ямина - 9 и Яадут а- Тора - 8.
Мерец и НДИ получают по шесть мандатов. Авода не преодолеет избирательный порог и получит лишь 1,5% голосов.
По итогам опроса, правый блок получает 67 мандатов. Левый блок, с учетом мандатов Арабского Списка получает лишь 47 мандатов.