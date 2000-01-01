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Израиль откажется от инвестиций Китая в 5G | Фото:27.05 08:36   MIGnews.com

Израиль откажется от инвестиций Китая в 5G

Израиль откажется от предложения Китая по развертыванию беспроводных сетей пятого поколения (5G). Решение принято после того, как США призвали ограничить участие Китая в стратегических проектах, а также потому, что представители безопасности Израиля обеспокоены возможным шпионажем.

Во вторник, 26 мая, посол США в Израиле Дэвид Фридман встретился с новым министром связи Израиля Йоазом Хенделем, и обсудил вопрос с 5G.

Израиль в июле прошлого года объявил тендер на строительство сетей 5G, и министерство связи в то время заявило, что намерено отобрать выигрышные заявки к декабрю.

Две недели назад государственный секретарь США Майк Помпео совершил визит в Израиль, в ходе которого обсудил китайские инвестиции. Помпео выразил обеспокоенность тем, что Пекин получит "доступ к израильской инфраструктуре", что может "подвергнуть риску израильских граждан".


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