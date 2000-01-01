27.05 08:09 MIGnews.com

"Нельзя сравнивать дело Альфреда Дрейфуса и Нетаниягу"

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Правнучка Альфреда Дрейфуса во вторник, 26 мая, возмутилась сравнением между слушаниями над премьер-министром Израиля и антисемитским судебным процессом над ее знаменитым предком на рубеже 20-го века.Во время открытия суда над Биньямином Нетаниягу, его сын Яир написал в Твиттере: "Сегодня начинается суд над Дрейфусом!"Позже на митинге в поддержку премьер-министра некоторые демонстранты держали в руках плакаты и были одеты в маски, сравнивая эти два процесса.Яэль Перл-Руис сообщила, что она "ужаснулась" из-за этого сравнения. "Если брать исторические факты, то нельзя сравнивать дело Дрейфуса с тем, что происходит в Израиле", - сказала она. Перл-Руис добавила, что сопоставление двух процессов "удешевляет символическое значение" дела Дрейфуса."Каждый раз, когда происходит убийство, коррупционный процесс или политическое дело, возникает сравнение. Вы должны помнить, что Дрейфуса осудили за преступление, которое он не совершал. Он отбыл пять лет тюрьмы на Чертовом острове после обвинения военного трибунала. Я действительно не понимаю этого сравнения", - сказала она.24 сентября 1894 года капитана французской армии Альфреда Дрейфуса заподозрили, а затем и обвинили в шпионаже. 17 января он был отправлен на Чертов остров, скалу длиной в две мили и шириной в полмили, единственными обитателями которой стали он и охранявшие его солдаты.Перл-Руис, которая живет в Париже, добавила, что "его семья не заинтересована в вовлечении во внутренние политические дела Израиля". Она отметила, что очень любит Израиль, но "сильно обеспокоена" разногласиями в израильском обществе, которые разделены на ценности, "не являющиеся моральными ценностями тех, кто создал государство".