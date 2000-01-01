27.05 08:05 MIGnews.com

Нетаниягу: Наслаждайтесь жизнью!

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Правительство сделало израильтянам подарок на ШавуотПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу приветствовал снятие мер карантина.Нетаниягу заявил: “У нас сегодня - много радости. Правительство решило открыть рестораны, пабы, бары, большие парки. Ваша жизнь облегчена, вам разрешено выходить, жизнь возвращается в нормальное русло, можно выпить чашечку кофе или даже пива. Наслаждайтесь жизнью!”Министр здравоохранения Юли Эдельштейн заявил: “Правительство сделало израильтянам подарок на Шавуот. Нам удалось вырваться из тисков коронавируса. Мы открыли рестораны, пабы, бары. На Шавуот в синагогах разрешается собираться до 70 человек. Но все это возможно только при условии соблюдения инструкций министерства здравоохранения”.