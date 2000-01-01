Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Нетаниягу: Наслаждайтесь жизнью! 27.05 08:05   MIGnews.com

Нетаниягу: Наслаждайтесь жизнью!

Правительство сделало израильтянам подарок на Шавуот

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу приветствовал снятие мер карантина.

Нетаниягу заявил: “У нас сегодня - много радости. Правительство решило открыть рестораны, пабы, бары, большие парки. Ваша жизнь облегчена, вам разрешено выходить, жизнь возвращается в нормальное русло, можно выпить чашечку кофе или даже пива. Наслаждайтесь жизнью!”

Министр здравоохранения Юли Эдельштейн заявил: “Правительство сделало израильтянам подарок на Шавуот. Нам удалось вырваться из тисков коронавируса. Мы открыли рестораны, пабы, бары. На Шавуот в синагогах разрешается собираться до 70 человек. Но все это возможно только при условии соблюдения инструкций министерства здравоохранения”.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:09
"Нельзя сравнивать дело Альфреда Дрейфуса и Нетаниягу"
07:43
После эпидемии: новые правила в ресторанах, бассейнах и авто
06:36
Дания смягчила правила пересечения границы для влюбленных
06:00
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
05:38
10 сезон "Американской истории ужасов" перенесли на год
04:25
Netflix опубликовал трейлер последнего сезона "Тьмы"
03:44
Индиану Джонса впервые снимет не Стивен Спилберг
02:30
Зачем мужчинам борода: необычная гипотеза ученых
00:18
Министр спорта Румынии оконфузился в прямом эфире
22:33
YouTube добавляет напоминание, что пора ложиться спать
21:38
В Южной Америке покупали "израильскую" вакцину от COVID-19
21:13
Ганц на юге Израиля: напряженность с Газой "не исчезнет"
20:09
Нетаниягу побеседовал с лидерами Колумбии и Аргентины
19:47
В Иране запретят пользоваться израильскими технологиями
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  