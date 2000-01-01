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После эпидемии: новые правила в ресторанах, бассейнах и авто 27.05 07:43   MIGnews.com

После эпидемии: новые правила в ресторанах, бассейнах и авто

Правительство Израиля в ночь на 27 мая одобрило серию новых послаблений режима карантина.

Послабления будут вводится с сегодняшнего дня и по 14 июня.

С сегодняшнего дня открываются рестораны, пабы и бары. Также разрешена работа бассейнов и туристических объектов. Работа указанных предприятий разрешена в случае. если они придерживаются “фиолетового стандарта” и соблюдают правила гигиены.

В то же время, пока не открываются дискотеки, танцевальные клубы и рестораны фаст-фуд в моллах.

Министерство здравоохранения одобрило послабления “благодаря продолжительному снижению и стабилизации количества зараженных коронавирусом”.

С сегодняшнего дня ресторанам, пабам и барам разрешено работать - в них должно находиться не больше посетителей, чем указано в их лицензии на бизнес. В ресторанах, где в лицензии на бизнес указано 100 и больше посетителей, может находиться не более 85% от указанного в лицензии числа посетителей.

Рестораны открываются при условиях постоянного поддержания чистоты, ношения работниками масок, ясного разграничения мест в очереди, и соблюдения правил социальной дистанции.

Ограничения, изложенные в инструкциях выглядят так: один человек на семь квадратных метров, или же до максимального количества позволенного инструкциями министерства здравоохранения (до 50 человек), при условии, что между ними сохраняется дистанция в два метра.

Там, где клиенты покупают еду у прилавков, владельцы бизнеса будут обязаны поставить перегородку между клиентами и продавцами.

В бассейнах вводится следующее ограничение - на каждого посетителя должно быть не менее шести квадратных метров водной поверхности.

Также отменены ограничения на количество работников на рабочих местах. Теперь от работодателя требуют,чтобы между работниками была обеспечена дистанция в два метра.

Также разрешено проведение профессиональных собраний , в которых может участвовать до 50 человек - при условии соблюдения социальной дистанции в два метра.

В частных автомобилях разрешается перевозка двух пассажиров (кроме водителя), вместо одного пассажира.. В частном автомобиле разрешена перевозка большего количества людей в случае, если они являются членами одной семьи.

Также разрешена перевозка в такси двух человек.


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