27.05 06:54 MIGnews.com

Насралла издевается над Ганцем

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Генеральный секретарь террористической организации Хизбалла Хасан Насралла выступил с речью, обращенной к своим поклонникам.Речь была посвящена двадцатилетию эвакуации ЦАХАЛа из Южного Ливана.Среди прочего, Насралла говорил об изменениях в правительстве Израиля.Насралла издевался над новым министром обороны и альтернативным премьер-министром Бени Ганцем.Насралла назвал Ганца “министром обороны, опытным в провалах Ливана”.Насралла заявил: “У нового министра обороны - большой опыт неудач в Южном Ливане. Именно в период оккупации появилась формулировка “Израиль слабее паутины”, вместе с провалом израильской военщины”. По мнению лидера террористов, “сдерживание”, созданное в результате Второй Ливанской Войны, и продиктованные тогда Хизбаллой правила действуют и по сей день.Насралла заявил, что “война между войнами” - серия операций ЦАХАЛа против целей Хизбаллы и режима Асада является “полнейшим провалом”.Насралла продолжил: "Сегодня у нас есть такие интеллектуальные возможности, такие возможности планирования, которых у нас нет было в 2006 году”.По версии Насраллы, реакция Хизбаллы на эти израильские атаки в районе израильско-сирийской и израильско-ливанской границы привели к тому, что ЦАХАЛ воздерживается от любой наступательной активности на израильской территории - за исключением разрушения террористических тоннелей. И даже при разрушении тоннелей, говорит Насралла, Израиль поспешил заверить, что дальше этой акции не пойдет.Насралла продолжил: “Сионистское образование - расисткое образование, но не религиозное государство, расистское государство, оперирующее посредством расизма. Израиль долго не протянет, потому что он является искусственным и чуждым региону образованием. Израиль, который существовал 2000 лет назад - не то же самое, что Израиль который нам всем известен. Мы убеждены в том, что расистский Израиль исчезнет”.Насралла подчеркнул: “Прямое американское присутствие в регионе - доказательство слабости ее союзников, и еще один знак силы Оси Сопротивления. Палестина - стратегическая сила Оси Сопротивления, уровень поддержки Оси Сопротивления среди палестинцев - самый высокий за всю историю. Израиль также признает, что милы Оси Сопротивления удвоились. Израиль знает, что бомбардировки Ливана не останутся без ответа - и таков одно из правил игры”.