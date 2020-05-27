Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












`Разве я человек?` Кадыров о госпитализации с COVID-19 | Фото:28.05 07:10   MIGnews.com

"Разве я человек?" Кадыров о госпитализации с COVID-19

Вечером, 27 мая, глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал информацию о том, что его госпитализировали в московскую больницу с коронавирусом COVID-19.

С соответствующим заявлением он выступил во время прямого эфире в Instagram директора ЧГТРК Грозный Ахмеда Дудаева.

"Даже если я заболел… В мире миллионы людей заражены коронавирусом, десятки тысяч умерли, я что, не человек? Не имею права заболеть? Не имею право поставить капельницу и поднять иммунитет", — сказал он.

Кадыров добавил, что является "абсолютно здоровым человеком", который с начала пандемии регулярно проходит обследования в Грозном. Более того, глава Чечни призвал жителей региона соблюдать социальную дистанцию.

"Мы призываем вас к самоизоляции ради вас и ваших родных. Эти ограничения в настоящее время необходимы, для сохранения нашего старшего поколения", – констатировал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

⚡️⚡️⚡️РАМЗАН КАДЫРОВ: САМОИЗОЛЯЦИЯ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ НЕОБХОДИМА ДЛЯ СПАСЕНИЯ ЧЕЧЕНСКОГО НАРОДА. Глава Чеченской Республики в прямом эфире в соцсети призвал жителей региона соблюдать социальную дистанцию. «Мы призываем вас к самоизоляции ради вас и ваших родных. Эти ограничения в настоящее время необходимы, для сохранения нашего старшего поколения», - сказал Рамзан Кадыров. #ЧГТРК #ЧР #Кадыров #Грозный

Публикация от ЧГТРК «Грозный» (@groznytv)






Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
06:44
SpaceX отменила первый запуск людей в космос: что случилось
06:00
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
05:13
Туристам в Японии будут платить $185 в день
04:35
Пассажир самолета вместо маски надел на лицо женское белье
03:29
Автор Гарри Поттера опубликовала бесплатную книгу для детей
02:09
Южная Корея может снова пойти на карантин
01:33
Amazon выпустит сериал по мотивам куьтовой книги
00:43
Том Круз при поддержке NASA снимется в фильме в космосе
22:31
Израиль: рост числа пострадавших на электроскутерах на 152%
22:10
Россия помогает открыть магистраль на северо-востоке Сирии
21:58
Иерусалим: заражены трое учеников, гимназия на карантине
21:39
Нетаниягу отчитал Регев из-за нападок на Ганца
21:25
Кому нужен "молчаливый импичмент" Абу Мазена
21:04
Назначен новый гендиректор минздрава Израиля
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  