28.05 07:10 MIGnews.com

"Разве я человек?" Кадыров о госпитализации с COVID-19

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Вечером, 27 мая, глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал информацию о том, что его госпитализировали в московскую больницу с коронавирусом COVID-19.С соответствующим заявлением он выступил во время прямого эфире в Instagram директора ЧГТРК Грозный Ахмеда Дудаева."Даже если я заболел… В мире миллионы людей заражены коронавирусом, десятки тысяч умерли, я что, не человек? Не имею права заболеть? Не имею право поставить капельницу и поднять иммунитет", — сказал он.Кадыров добавил, что является "абсолютно здоровым человеком", который с начала пандемии регулярно проходит обследования в Грозном. Более того, глава Чечни призвал жителей региона соблюдать социальную дистанцию."Мы призываем вас к самоизоляции ради вас и ваших родных. Эти ограничения в настоящее время необходимы, для сохранения нашего старшего поколения", – констатировал он.