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Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить | Фото:28.05 06:00   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Насралла издевается над Ганцем Лидер террористической организации "Хизбалла" Хасан Насралла выступил в честь двадцатилетия эвакуации ЦАХАЛа из Южного Ливана, поиздевавшись над новым министром обороны и альтернативным премьер-министром Бени Ганцем.

Регев накинулась на Ганца с обвинениями: в Ликуде негодуют Министр транспорта Мири Регев в интервью Yedioth Ahronoth заявила, что министр обороны Бенни Ганц не готов быть израильским премьер-министром. Это вызвало гнев будущего главы правительства, из-за которого премьер-министр Биньямин Нетаниягу вынужден был сделать выговор министру от "Ликуда".

Назначен новый гендиректор минздрава Израиля Министр здравоохранения Юли Эдельштейн назначил на пост генерального директора минздрава нынешнего гендиректора больницы "Барзилай" профессора Хези Леви.

Учебный год в Израиле официально продлен до 13 июля Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и министр образования Йоав Галант ("Ликуд") согласовали план работы школ и дошкольных учреждений в июле и августе. Бюджет программы утвержден в размере 700 миллионов шекелей (199 162 390 долларов США).

БАГАЦ: обвиняемый во главе правительства - моральный провал БАГАЦ опубликовал сегодня, 27 мая, легальные мнения судей, на основании которых месяц назад была отвергнута петиция, требующая запретить Биньямину Нетаниягу сформировать правительство.


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