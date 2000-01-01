Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
Насралла издевается над Ганцем Лидер террористической организации "Хизбалла" Хасан Насралла выступил в честь двадцатилетия эвакуации ЦАХАЛа из Южного Ливана, поиздевавшись над новым министром обороны и альтернативным премьер-министром Бени Ганцем.
Регев накинулась на Ганца с обвинениями: в Ликуде негодуют Министр транспорта Мири Регев в интервью Yedioth Ahronoth заявила, что министр обороны Бенни Ганц не готов быть израильским премьер-министром. Это вызвало гнев будущего главы правительства, из-за которого премьер-министр Биньямин Нетаниягу вынужден был сделать выговор министру от "Ликуда".
Учебный год в Израиле официально продлен до 13 июля Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и министр образования Йоав Галант ("Ликуд") согласовали план работы школ и дошкольных учреждений в июле и августе. Бюджет программы утвержден в размере 700 миллионов шекелей (199 162 390 долларов США).