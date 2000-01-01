Нетаниягу отчитал Регев из-за нападок на Ганца

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу позвонил министру транспорта Мири Регев после ее интервью с нападками на министра обороны Бенни Ганца.
Об этом сообщает 12 канал.
Уточняется, что Нетаниягу сделал Регев выговор за то, что она объявила, будто Ганц не готов быть премьер-министром.
"Ваши комментарии наносят ущерб правительства единству", – сказал Нетаниягу спустя несколько часов после того, как Ганц покинул встречу с ним в знак протеста против замечания Регев.
По информации СМИ, глава минобороны настоятельно рекомендовал Нетаниягу "навести порядок" в собственном партийном доме, подчеркнув, что ждет официальных извинений как от министра транспорта, так и от всего "Ликуда". Также он потребовал заверений, что подобная ситуация больше не повторится.