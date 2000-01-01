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Назначен новый гендиректор минздрава Израиля | Фото: пресс-служба премьер-министра Израиля27.05 21:04   MIGnews.com

Назначен новый гендиректор минздрава Израиля

Министр здравоохранения Юли Эдельштейн назначил на пост генерального директора минздрава нынешнего гендиректора больницы "Барзилай" профессора Хези Леви.

Согласно решению, принятому 27 мая, он придет на смену Моше Бар-Симан-Тову.

"В непростое время, когда мы готовимся встретить во всеоружии вторую волну пандемии коронавируса, а проблемы здравоохранения стали главными на общественной повестке дня, профессор Хези Леви является наиболее подходящей кандидатурой на эту должность", – сказал Эдельштейн.

О Хези Леви известно, что он родился в 1955 году и начал свою медицинскую карьеру в армии в качестве санитара во время Войны Судного дня. Он активно участвовал в гуманитарных миссиях ЦАХАЛа в Турции, Кении, Македонии и Руанде, был одним из основателей отдельной хирургической службы в израильской армии.

В 2018 году министр здравоохранения Яаков Лицман удостоил его знака отличия "За дело жизни".

На фото: Хези Леви стоит по левую руку от Яакова Лицмана


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