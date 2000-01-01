27.05 21:04 MIGnews.com

Назначен новый гендиректор минздрава Израиля

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Министр здравоохранения Юли Эдельштейн назначил на пост генерального директора минздрава нынешнего гендиректора больницы "Барзилай" профессора Хези Леви.Согласно решению, принятому 27 мая, он придет на смену Моше Бар-Симан-Тову."В непростое время, когда мы готовимся встретить во всеоружии вторую волну пандемии коронавируса, а проблемы здравоохранения стали главными на общественной повестке дня, профессор Хези Леви является наиболее подходящей кандидатурой на эту должность", – сказал Эдельштейн.О Хези Леви известно, что он родился в 1955 году и начал свою медицинскую карьеру в армии в качестве санитара во время Войны Судного дня. Он активно участвовал в гуманитарных миссиях ЦАХАЛа в Турции, Кении, Македонии и Руанде, был одним из основателей отдельной хирургической службы в израильской армии.В 2018 году министр здравоохранения Яаков Лицман удостоил его знака отличия "За дело жизни".