27.05 20:22 MIGnews.com

Нетаниягу обсудил с иностранными коллегами борьбу с COVID-19

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В среду, 27 мая, премьер-министр Биньямин Нетаниягу принял участие в организованной канцлером Австрии Себастьяном Курцем конференции лидеров государств, преуспевших в борьбе с пандемией COVID-19.По данным пресс-службы канцелярии главы израильского правительства, участники мероприятия обсудили пути возобновления безопасных полетов между странами и шаги, которые необходимо предпринять для возвращения к нормальной жизни.Они отметили, что открытие школ, где соблюдается социальная дистанция, не привело к значительной вспышке заболеваемости. Зафиксированы только единичные случаи инфицирования.Участники конференции выразили обеспокоенность по поводу снижения мотивации населения к проведению тестов и использованию масок в общественных местах и приняли решение опубликовать совместное обращение, подчеркнув необходимость ношения масок и соблюдения мер предосторожности для поддержания общественного здоровья.Кроме того, лидеры обсудили степень готовности ко второй волне пандемии и пришли к выводу, что наиболее эффективный способ предотвращения распространения коронавируса – использование цифровых инструментов и механизма, позволяющего в течение 24 часов получить результаты теста и за 48 часов завершить эпидемиологическое расследование.В продолжение достигнутой на последней конференции договорённости о том, что израильская киберсистема будет руководить консультациями, касающимися баз данных стран-партнеров, участники конференции поддержали инициативу по созданию сети Corona.net на основе израильской системы "кибернет", что позволит обмен информацией о противодействии вирусу, вспышках заболеваемости и многим другим вопросам.В конференции также участвовали премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг и премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн.Фото: Коби Гидеон, GPO.