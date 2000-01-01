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В БАГАЦ объяснили невмешательство в деятельность Нетаниягу | Фото:27.05 19:19   MIGnews.com

Объяснение БАГАЦа о невмешательстве в деятельность Нетаниягу

Судьи БАГАЦа объяснили свое решения не вмешиваться в формирование правительства Биньямином Нетаниягу, которому предъявлены обвинения по коррупционным делам.

Соответствующая аргументация была представлена в среду, 27 мая, передает 12 канал

"Действительность, в которой обвиняемый в уголовных преступлениях формирует правительство и возглавляет его, отражает глубокий кризис и моральный упадок нашего общества и политической системы", – сказал судья Мени Мазуз.

По его словам, суд не может подменить собой гражданское общество и политическую систему перед лицом соответствующей реальности.


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