27.05 18:35 MIGnews.com

Регев накинулась на Ганца с обвинениями: в Ликуде негодуют

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Министр транспорта Мири Регев в интервью Yedioth Ahronoth заявила, что министр обороны Бенни Ганц не готов быть израильским премьер-министром.Из-за этого члены партии "Ликуд" обратились к ней с призывом прекратить нападки на председателя "Кахоль Лаван"."Ганц еще не созрел для роли премьер-министра. Ему нужно больше времени", – сказала она.Представители "Ликуда" в ответ призвали Регев "прекратить личные нападки", напомнив, что предвыборная кампания в Израиле уже завершена."Выборы позади, а перед совместным правительством "Ликуда" и "Кахоль Лаван" стоят серьезные задачи. Мы должны объединить усилия во имя граждан Израиля", – сказано в заявлении.По данным 12 канала, Ганц из-за интервью Регев был в ярости и прервал встречу с премьер-министром Биньямином Нетаниягу и призвал всех членов фракции не давать комментарии по этому поводу.Напомним, что Бенни Ганц сменит Нетаниягу на посту премьер-министра через 18 месяцев в рамках коалиционного соглашения.