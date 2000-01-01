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Регев накинулась на Ганца с обвинениями: в Ликуде негодуют | Фото:27.05 18:35   MIGnews.com

Регев накинулась на Ганца с обвинениями: в Ликуде негодуют

Министр транспорта Мири Регев в интервью Yedioth Ahronoth заявила, что министр обороны Бенни Ганц не готов быть израильским премьер-министром.

Из-за этого члены партии "Ликуд" обратились к ней с призывом прекратить нападки на председателя "Кахоль Лаван".

"Ганц еще не созрел для роли премьер-министра. Ему нужно больше времени", – сказала она.

Представители "Ликуда" в ответ призвали Регев "прекратить личные нападки", напомнив, что предвыборная кампания в Израиле уже завершена.

"Выборы позади, а перед совместным правительством "Ликуда" и "Кахоль Лаван" стоят серьезные задачи. Мы должны объединить усилия во имя граждан Израиля", – сказано в заявлении.

По данным 12 канала, Ганц из-за интервью Регев был в ярости и прервал встречу с премьер-министром Биньямином Нетаниягу и призвал всех членов фракции не давать комментарии по этому поводу.

Напомним, что Бенни Ганц сменит Нетаниягу на посту премьер-министра через 18 месяцев в рамках коалиционного соглашения.


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