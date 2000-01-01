Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Аелет Шакед возглавит партию `Ямина` | Фото:27.05 14:47   MIGnews.com

Аелет Шакед возглавит партию "Ямина"

Партия "Ямина" распределила роли среди входящих в неё депутатов, сообщают СМИ.

Председатель партии Нафтали Беннетта войдет в состав комитета по иностранным делам и обороне Кнессета, а также в состав Подкомитета по разведке, секретным службам, пленным и пропавшим без вести воинам.

Аелет Шакед будет выполнять обязанности главы партии, а также члена комитета Кнессета по Конституции, закону и правосудию, и комитета по иностранным делам и обороне.

Бывший министр транспорта Бецалель Смотрич будет членом Финансового комитета и Комитета внутренних дел.

Матан Кахане войдет в комитет по экономике и комитет по газу.

Офир Софер будет работать в качестве члена Комитета по труду и благосостоянию, Комитета по науке и Комитета по борьбе с преступностью в арабском секторе. Он также будет исполнять обязанности председателя комитета во второй половине срока полномочий правительства.

"Мы намерены продолжать борьбу за наши ценности и идеологию, поэтому мы были избраны в израильский Кнессет", - сказала Шакед.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:01
Насралла угрожает Израилю войной по всем фронтам
14:38
ВОЗ отметила вклад Китая в борьбу с COVID-19
14:21
Ганц про аннексию: мы будем действовать ответственно
14:15
Лапид: опрос показывает, как опасен обвиняемый у власти
13:42
В эфире 13-го канала: "мы снова транслировали фейк-ньюз"
13:40
4-летний мальчик едва не утонул в бассейне гостиницы
13:35
Принятие норвежского закона: имена новых депутатов
13:06
Ривлин обсудил с премьером Австралии экстрадицию Лейфер
12:54
Снос дома с людьми: исполнители не ждали решения суда  
12:47
В Китае будут использовать приложение для борьбы с COVID-19
12:41
Авария на перекрестке Арара: скончался 40-летний мужчина
12:21
ЦАХАЛ арестовал семерых палестинцев на Западном берегу
12:20
ВОЗ оценит опасность гидроксихлорохина
12:17
Хизбалла отвергает требование о расширении миссии UNIFIL
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  