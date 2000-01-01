Партия "Ямина" распределила роли среди входящих в неё депутатов, сообщают СМИ.
Председатель партии Нафтали Беннетта войдет в состав комитета по иностранным делам и обороне Кнессета, а также в состав Подкомитета по разведке, секретным службам, пленным и пропавшим без вести воинам.
Аелет Шакед будет выполнять обязанности главы партии, а также члена комитета Кнессета по Конституции, закону и правосудию, и комитета по иностранным делам и обороне.
Бывший министр транспорта Бецалель Смотрич будет членом Финансового комитета и Комитета внутренних дел.
Матан Кахане войдет в комитет по экономике и комитет по газу.
Офир Софер будет работать в качестве члена Комитета по труду и благосостоянию, Комитета по науке и Комитета по борьбе с преступностью в арабском секторе. Он также будет исполнять обязанности председателя комитета во второй половине срока полномочий правительства.
"Мы намерены продолжать борьбу за наши ценности и идеологию, поэтому мы были избраны в израильский Кнессет", - сказала Шакед.