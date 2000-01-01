27.05 14:47 MIGnews.com

Аелет Шакед возглавит партию "Ямина"

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Партия "Ямина" распределила роли среди входящих в неё депутатов, сообщают СМИ.Председатель партии Нафтали Беннетта войдет в состав комитета по иностранным делам и обороне Кнессета, а также в состав Подкомитета по разведке, секретным службам, пленным и пропавшим без вести воинам.Аелет Шакед будет выполнять обязанности главы партии, а также члена комитета Кнессета по Конституции, закону и правосудию, и комитета по иностранным делам и обороне.Бывший министр транспорта Бецалель Смотрич будет членом Финансового комитета и Комитета внутренних дел.Матан Кахане войдет в комитет по экономике и комитет по газу.Офир Софер будет работать в качестве члена Комитета по труду и благосостоянию, Комитета по науке и Комитета по борьбе с преступностью в арабском секторе. Он также будет исполнять обязанности председателя комитета во второй половине срока полномочий правительства."Мы намерены продолжать борьбу за наши ценности и идеологию, поэтому мы были избраны в израильский Кнессет", - сказала Шакед.