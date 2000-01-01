Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Ганц про аннексию: мы будем действовать ответственно | Фото:27.05 14:21   MIGnews.com

Ганц про аннексию: мы будем действовать ответственно

Министр обороны Бенни Ганц прокомментировал планы правительства по аннексии частей Западного берега в июле. По его словам, правительство будет действовать "ответственно".

"Мы посмотрим, как действовать, и будем действовать ответственно", - сказал политик на заседании в Кнессете.

Ганц также раскритиковал выступление премьер-министра Биньямина Нетаниягу против судебной системы.

"Я повторяю, четко и резко: так же, как Государству Израиль нужно функционирующее правительство, ему нужна сильная и независимая судебная система", - сказал он. "Защита правопорядка - это не личное дело, а вопрос национальных интересов."


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:15
Лапид: опрос показывает, как опасен обвиняемый у власти
13:42
В эфире 13-го канала: "мы снова транслировали фейк-ньюз"
13:40
4-летний мальчик едва не утонул в бассейне гостиницы
13:35
Принятие норвежского закона: имена новых депутатов
13:06
Ривлин обсудил с премьером Австралии экстрадицию Лейфер
12:54
Снос дома с людьми: исполнители не ждали решения суда  
12:47
В Китае будут использовать приложение для борьбы с COVID-19
12:41
Авария на перекрестке Арара: скончался 40-летний мужчина
12:21
ЦАХАЛ арестовал семерых палестинцев на Западном берегу
12:20
ВОЗ оценит опасность гидроксихлорохина
12:17
Хизбалла отвергает требование о расширении миссии UNIFIL
11:52
COVID-19: Франция захлебывается от использованных масок
11:48
Банк Апоалим уволит до 1000 сотрудников из-за коронавируса
11:32
На сайте Львовской ОГА поздравили с 77-летием дивизии СС
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  