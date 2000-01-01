27.05 14:21 MIGnews.com

Ганц про аннексию: мы будем действовать ответственно

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Министр обороны Бенни Ганц прокомментировал планы правительства по аннексии частей Западного берега в июле. По его словам, правительство будет действовать "ответственно"."Мы посмотрим, как действовать, и будем действовать ответственно", - сказал политик на заседании в Кнессете.Ганц также раскритиковал выступление премьер-министра Биньямина Нетаниягу против судебной системы."Я повторяю, четко и резко: так же, как Государству Израиль нужно функционирующее правительство, ему нужна сильная и независимая судебная система", - сказал он. "Защита правопорядка - это не личное дело, а вопрос национальных интересов."