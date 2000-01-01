Ганц про аннексию: мы будем действовать ответственно
Министр обороны Бенни Ганц прокомментировал планы правительства по аннексии частей Западного берега в июле. По его словам, правительство будет действовать "ответственно".
"Мы посмотрим, как действовать, и будем действовать ответственно", - сказал политик на заседании в Кнессете.
Ганц также раскритиковал выступление премьер-министра Биньямина Нетаниягу против судебной системы.
"Я повторяю, четко и резко: так же, как Государству Израиль нужно функционирующее правительство, ему нужна сильная и независимая судебная система", - сказал он. "Защита правопорядка - это не личное дело, а вопрос национальных интересов."