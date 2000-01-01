27.05 14:15 MIGnews.com

Лапид: опрос показывает, как опасен обвиняемый у власти

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Член Кнессета Яир Лапид прокомментировал результаты опроса общественного мнения, проведенного радио 103 FM.Лапид заявил: “42% опрошенных, 70 % из проголосовавших за Ликуд уверены в том, что здесь происходит "юридический переворот". Что произошло? Нетаниягу заявил это - и Нетаниягу очень хорош в этом, в повторении того, что было сказано снова и снова. Стоит Нетаниягу, в окружении министров, правительство говорит, день за днем, уже два года подряд, всем гражданам Израиля, что начальник полиции, которого он назначил, генпрокурор, которого он сам назначил, юридический советник которого он сам назначил - все это гигантская теневая конспирация. И ему начинают верить - это ведь глава правительства”.Лапид продолжило: “И это - страшно. Премьер-министр, обвиняемый в уголовных преступлениях, побеждает, злоупотребляет своей властью и атакует государственные институты. Дирижер машет палочкой, и все покорно стоят за ним. В конечном счете гражданам Израиля продают грязную ложь - только потому, что он боится пойти в тюрьму”.Когда Лапиду напомнили о том, что и он и его отец критиковали прокуратуру, он ответил: Моего отца не обвиняли во взяточничестве, нарушении доверия и аферизме. Мой отец критиковал государственную прокуратуру, и я критиковал, но Нетаниягу слишком долго скачет на этом тигре. Есть критика в отношении правоохранительной системы, должна быть критика, но Нетаниягу критикует совершенно неправомерно и неуместно”.Лапид добавил: “Когда премьер-министр страны выступает по телевизору и говорит, что ему “шьют дело”, пытаются навредить правым, он что, не знает, кто его может услышать? Он думает, что экстремисты не сделают выводов? Он все это знает - и именно поэтому юридический советник, прокуроры, судьи находятся под усиленной охраной. Если кто-то полагает, что Авихай Мандельблитт и Михаль Бен-Ари ставят под угрозу страну, то версия патриотизма для таких людей будет спасти страну от них. Нетаниягу играет с огнем - и он играет с огнем, потому что ему больше нет дела до страны”.