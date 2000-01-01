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Принятие норвежского закона: имена новых депутатов 27.05 13:35   MIGnews.com

Принятие норвежского закона: имена новых депутатов

Кнессет принял в первом чтении “норвежский закон”.

Согласно закону, 12 депутатов, ставших министрами, будут заменены новыми депутатами.

От партии Ликуд в в Кнессет придут 4 новых депутата, от списка Кахоль Лаван - пять, от ШАС - два , от Яадут А-Тора -  один. Еще один новый депутат Ликуда заменит Гилада Эрдана, назначенного послом в США и ООН.

От Ликуда членами Кнессета станут Ариэль Кельнер, Эсти Марк, Амит Халеви, Нисим Ватори и Шебах Штерн.

Фракция Кахоль Лаван обновится практически полностью - многие ее члены стали министрами, согласно коалиционному соглашению Членами Кнессета от Кахоль Лаван станут Михаль Венш, Эйнав Кабала,  Тахила Фридман и  Хила Вазан. От Еш Атид, шедшего на выборы вместе с фракцией Ганца, в Кнессет придет Йорай Лахав-Харцену.

От партии Яадут А-Тора в Кнессет войдет Моше Пиндрос.  От партии ШАС новыми депутатами станут Уриэль Менахем Босо и Барух Газахи. 


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