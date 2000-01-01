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Ривлин обсудил с премьером Австралии экстрадицию Лейфер | Фото:27.05 13:06   MIGnews.com

Ривлин обсудил с премьером Австралии экстрадицию Лейфер

Президент Израиля Реувен Ривлин поговорил по телефону в среду, 27 мая, с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном по поводу экстрадиции Малки Лейфер, подозреваемой в 74 случаях сексуального насилия.

Во вторник, 26 мая, в Израиле вынесли судебное решение, согласно которому Лейфер может предстать перед судом по делу об экстрадиции в Австралию.

На встречах с премьер-министром и генерал-губернатором Дэвидом Херли, а также в беседах с главами еврейской общины Австралии в феврале этого года, президент отметил, что Израиль является страной правосудия и что он будет продолжать контролировать это дело.

"Государство Израиль не позволит никому использовать свои институты для уклонения от правосудия", - отметил президент в сегодняшнем разговоре.

Президент также сообщил премьер-министру Моррисону, что слушание по делу об экстрадиции назначено на 20 июля и что после вынесения решения будет предоставлено право на апелляцию в Верховный суд. Если суд окончательно утвердит экстрадицию Лейфера, дело будет передано министру юстиции для подписания приказа.

Премьер-министр Австралии поблагодарил президента и отметил, что он отражает прочные и теплые отношения между странами, а тем более между народами. Он добавил, что это решение было встречено с облегчением в Австралии, особенно со стороны еврейской общины.


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