27.05 13:06 MIGnews.com

Ривлин обсудил с премьером Австралии экстрадицию Лейфер

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Президент Израиля Реувен Ривлин поговорил по телефону в среду, 27 мая, с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном по поводу экстрадиции Малки Лейфер, подозреваемой в 74 случаях сексуального насилия.Во вторник, 26 мая, в Израиле вынесли судебное решение, согласно которому Лейфер может предстать перед судом по делу об экстрадиции в Австралию.На встречах с премьер-министром и генерал-губернатором Дэвидом Херли, а также в беседах с главами еврейской общины Австралии в феврале этого года, президент отметил, что Израиль является страной правосудия и что он будет продолжать контролировать это дело."Государство Израиль не позволит никому использовать свои институты для уклонения от правосудия", - отметил президент в сегодняшнем разговоре.Президент также сообщил премьер-министру Моррисону, что слушание по делу об экстрадиции назначено на 20 июля и что после вынесения решения будет предоставлено право на апелляцию в Верховный суд. Если суд окончательно утвердит экстрадицию Лейфера, дело будет передано министру юстиции для подписания приказа.Премьер-министр Австралии поблагодарил президента и отметил, что он отражает прочные и теплые отношения между странами, а тем более между народами. Он добавил, что это решение было встречено с облегчением в Австралии, особенно со стороны еврейской общины.