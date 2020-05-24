27.05 12:36 MIGnews.com

В эфире 13-го канала: "мы снова транслировали фейк-ньюз"

״החרם על לינוי״; ״חרם אכזרי״ - היו חלק מהכותרות בכלי התקשורת בנוגע לסיפור של לינוי בת ה-12. כמי שבדק לעומק את הסיפור הזה אתמול, ולא הסתמך רק על דברי האם, בעצה אחת עם עורכיי הוחלט בסופו של דבר שלא לשדר אותו. הנה כמה דברים שלא הופיעו בכתבות כי למה להרוס סיפור טוב עם עובדות >> pic.twitter.com/4kRYiEcV1O — Daniel Elazar (@daniel_elazar) May 24, 2020

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23 мая портал ynet опубликовал “журналистское расследование” озаглавленное “Два года ада: брутальный бойкот и угрозы убийства против 12-летней”.На фоне “протестов коротких штанишек” и “второклассницы, раздетой учительницей в Петах-Тикве” материал попал в “струю” и вызвал большой интерес и множество реакций.Автор статьи, Нина Фокс, сообщает следующее: “Мать “Л.”, 12-летней девочки из Тель-Авива, рассказывает в фейсбук о том, что ее дочь на протяжении последних двух лет переживает брутальный бойкот . Среди прочего, звучат угрозы против ее жизни… Мать рассказывает: В самом начале кризиса коронавируса, моей дочери угрожали убийством в Whatsapp класса в ходе дискуссии, участником которой был классный руководитель. Он не счел необходимым это остановить”.Мать продолжает: “С тех пор моя дочь страдает от приступов паники, эмоциональных трудностей и ночных кошмаров и не может ни на минуту остаться одна. Почти каждую ночь она в ужасе кричит во сне. Она говорит: “Я не хочу идти в школу. Мне приснился сон, что все дети меня бойкотируют, обзывают меня шлюхой и все друзья хотят меня побить”.Мать не выбирала выражений для описания серьезности происходящего: “Мы пережили два года ада… Здесь - еще одна бомба с часовым механизмом. Девочкой, угрожавшей убийством, следует заняться немедленно, мы, общество в целом и система просвещения в особенности не можем молча пройти мимо такой ужасной демонстрации стремления к убийству - мы станем свидетелями новых случаев, подобных убийству Таир Рада. Я взываю о помощи. Сегодня - моя девочка, завтра - любой другой!”Мать утверждает, что “не получила никакой помощи от профессионалов”. Мать обвинила учителя и директора школы в полном равнодушии к ее проблемам: "Три месяца я гоняюсь за ними, и со мной отказываются говорить. Классный руководитель игнорирует мои сообщения и обвиняет во всем мою дочь, вместо товарищей по классу”.В конце этой длинной статьи Нина Фокс все же сочла необходимым отметить: “Несмотря на тяжелые обвинения матери некоторые родители говорят​, что ее утверждения не имеют ничего общего с реальностью. Они говорят: Совсем недавно, в январе, за день до дня рождения девочки семья попала в автомобильную аварию. Мать попросила о помощи - и весь класс помогал. В феврале у девочки был бар-мицва - и все на нее поехали, несмотря на то, что она была в другом городе”.24 мая вышел новый материал ynet “Страдала от издевательств два года, меня мучают кошмары, боюсь, что меня убьют”. Автором является Александра Лукаш.Портал взял интервью у матери девочки и у самой “Л”. В интервью мать внезапно поменяла версию и заявила: “Я не говорила, что моя дочь подверглась жестокому бойкоту. Моя дочь подверглась издевательствам и угрозам со стороны другой девочки. В последние два года сложилась неправильная система отношений с этой девочкой. Единственной нашей опорой в последние два года была классный руководитель”.Согласно обновленной версии матери, новый классный руководитель в классе оказался прямой противоположностью этой поддерживавшей девочку учительницы.В ходе вечернего разговора в Whatsapp класса, одна из девочек написала в адрес “Л.”: "Этой ночью мне будет сниться, как я тебя убью". Мать говорит: “Она внезапно залилась слезами и говорит мне: “Смотри, смотри, он снова меня не защищает. Когда я это увидела, у меня в глазах потемнело. Я обратилась к нему в тот же вечер - но он еще со мной и спорил, и говорил, что это моя дочь во всем виновата. Я чувствовала себя так, будто получила от него пощечину”.Сама девочка сообщила: “Я чувствую, что вместо того, чтобы меня защитить он поддерживает другую девочку”. Мать сообщила о том, что “Мы теперь готовимся из-за этого не только поменять школу - но и покинуть Тель-Авив и переехать в другой город”.Вечером 24 мая мать решила пойти ва-банк - в прайм-тайм, в выпуске новостей 13-го канала был показан материал об этом инциденте, автором которого является авторитетный журналист Бокер Альмог.В репортаже были раскрыты имя и фамилия девочки и прозвучали “записи разговоров между матерью и дочерью” в ходе которых слышно как дочь, Линой, рыдая рассказывает матери о том, почему не хочет идти в школу. В репортаже голос девочки повторяет те обвинения в отношении классного руководителя и детей класса, которые ранее прозвучали в материалах ynet.Далее Линой говорит: “В день моей бат-мицвы каждая девочка сказала: "Я не могу прийти, я не могу прийти. Это очень меня ранило”.Мать говорит: “Я просто боюсь послать ее в школу. Где вы , команда поддержки? Никто не пришел к нам домой, никто с нами даже не говорил”.В конце репортажа приводится реакция министерства просвещения, в которой говорится о “неэтичном поведении классного руководителя, не вмешавшегося в оскорбительный дискурс между учениками”.Через несколько часов после “новостей” Бокера Альмога журналист корпорации КАН Даниэль Элазар опубликовал серию твитов в которых версия матери впервые была подвергнута сомнению.Элазар пишет: “Брутальный бойкот” - таковы заголовки материалов в прессе, посвященных истории 12-летней Линой. В качестве человека, глубоко изучавшего материал - и не только версию матери, я рекомендовал нашим редакторам отказаться от публикации этой истории. Вот некоторые факты, не появившиеся в материалах других изданий - потому что они разрушают “правильный нарратив”:Во-первых, не было бойкота. Это говорю не я . Это говорит ее мать. Фейк-ньюзЗа исключением одной девочки, которая травила ее, все дети ее очевидно любили. Они даже организовали для нее бар-мицву, чему была очень рада ее мать. Мать послала фотографию с бар-мицвы в родительский Whatsapp. Она очень благодарила и детей и родителей.Сразу после того, как в адрес девочки прозвучали угрозы и классный руководитель, и администрация школы связались с семьями обеих девочек. Тот факт, что классный руководитель не осудил высказываний в Whatsapp класса определенно был большой ошибкой. Но встреча с семьями была назначена уже на следующую неделю - никто об этом не пишетМать утверждает, что классный руководитель плохо относится к ее дочке уже продолжительное время. Но всего два месяца назад она испекла ему пирог на день рождения и поддержала идею покупки ему билетов на представление в Zappa.Так что мы имеем в сухом остатке? - Очень тревожные угрозы со стороны одной девочки в адрес другой. Эти угрозы не были публично осуждены - но ими занимались по другим каналам. И это все. Все было сделано, чтобы помочь Линой, но зачем же все так раздувать?”Утром 26 мая известный израильский ведущий и стендапист Аври Гилад в эфире 13-го канала подвел итоги скандала: “И снова посреди ночи я осознал, что все, что мы тут транслировали тут - тоже было фейк-ньюз. Об учителе школы говорили так, будто он какой-то бессердечный человек, тупой, но тут выясняется, что речь идет об учителе самого высокого уровня. Неважно. Я говорю всем людям, работающим в медиа: Берегитесь. Все жалобы родителей на учителей и школы - настолько раздутая вещь, что даже сравнивать не с чем. Запрещено заниматься конфликтами в школах в прессе. Это дает слишком большую силу родителям над системой просвещения. И каждый раз нам это потом размазывается по лицу. Пресса - это не место для разбирательств того, что происходит в школах”.