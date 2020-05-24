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В эфире 13-го канала: `мы снова транслировали фейк-ньюз` 27.05 12:36   MIGnews.com

В эфире 13-го канала: "мы снова транслировали фейк-ньюз"

23 мая портал ynet  опубликовал “журналистское расследование” озаглавленное “Два года ада: брутальный бойкот и угрозы убийства против 12-летней”.

На фоне “протестов коротких штанишек” и “второклассницы, раздетой учительницей в Петах-Тикве” материал попал в “струю” и вызвал большой интерес и множество реакций.

Автор статьи, Нина Фокс, сообщает следующее: “Мать “Л.”, 12-летней девочки из Тель-Авива, рассказывает в фейсбук о том, что ее дочь на протяжении последних двух лет переживает брутальный бойкот . Среди прочего, звучат угрозы против ее жизни… Мать рассказывает: В самом начале кризиса коронавируса, моей дочери угрожали убийством в Whatsapp класса в ходе дискуссии, участником которой был классный руководитель.  Он не счел необходимым это остановить”.

Мать продолжает: “С тех пор моя дочь страдает от приступов паники, эмоциональных трудностей и ночных кошмаров и не может ни на минуту остаться одна. Почти каждую ночь она в ужасе кричит во сне. Она говорит: “Я не хочу идти в школу. Мне приснился сон, что все дети меня бойкотируют, обзывают меня шлюхой и все друзья хотят меня побить”.

Мать не выбирала выражений для описания серьезности происходящего: “Мы пережили два года ада… Здесь - еще одна бомба с часовым механизмом. Девочкой, угрожавшей убийством, следует заняться немедленно, мы, общество в целом и система просвещения в особенности не можем молча пройти мимо такой ужасной демонстрации стремления к убийству - мы станем свидетелями новых случаев, подобных убийству Таир Рада. Я взываю о помощи. Сегодня - моя девочка,  завтра - любой другой!”

Мать утверждает, что “не получила никакой помощи от профессионалов”. Мать обвинила учителя и директора школы в полном равнодушии к ее проблемам: "Три месяца я гоняюсь за ними, и со мной отказываются говорить. Классный руководитель игнорирует мои сообщения и обвиняет во всем мою дочь, вместо товарищей по классу”.

В конце этой длинной статьи Нина Фокс все же сочла необходимым отметить: “Несмотря на тяжелые обвинения матери некоторые родители говорят​, что ее утверждения не имеют ничего общего с реальностью. Они говорят: Совсем недавно, в январе, за день до дня рождения девочки семья попала в автомобильную аварию.  Мать попросила о помощи - и весь класс помогал. В феврале у девочки был бар-мицва - и все на нее  поехали, несмотря на то, что она была в другом городе”.

24 мая вышел новый материал ynet “Страдала от издевательств два года, меня мучают кошмары, боюсь, что меня убьют”. Автором является Александра Лукаш.



Портал взял интервью у матери девочки и у самой “Л”. В интервью мать внезапно поменяла версию и заявила: “Я не говорила, что моя дочь подверглась жестокому бойкоту. Моя дочь подверглась издевательствам и угрозам со стороны другой девочки. В последние два года сложилась неправильная система отношений с этой девочкой.  Единственной нашей опорой в последние два года была классный руководитель”. 

Согласно обновленной версии матери, новый классный руководитель в классе оказался прямой противоположностью этой поддерживавшей девочку учительницы. 

В ходе вечернего разговора в Whatsapp класса, одна из девочек написала в адрес “Л.”: "Этой ночью мне будет сниться, как я тебя убью". Мать говорит: “Она внезапно  залилась слезами и говорит мне: “Смотри, смотри, он снова меня не защищает. Когда я это увидела, у меня в глазах потемнело. Я обратилась к нему в тот же вечер - но он еще со мной и спорил, и говорил, что это моя дочь во всем виновата. Я чувствовала себя так, будто получила от него пощечину”.

Сама девочка сообщила: “Я чувствую, что вместо того, чтобы меня защитить он поддерживает другую девочку”. Мать сообщила о том, что “Мы теперь готовимся из-за этого не только поменять школу - но и покинуть Тель-Авив и переехать в другой город”.

Вечером 24 мая мать решила пойти ва-банк - в прайм-тайм, в выпуске новостей 13-го канала был показан материал об этом инциденте, автором которого является авторитетный журналист Бокер Альмог.

В репортаже были раскрыты имя и фамилия девочки и прозвучали “записи разговоров между матерью и дочерью” в ходе которых слышно как дочь, Линой, рыдая рассказывает матери о том, почему не хочет идти в школу.  В репортаже голос девочки повторяет те обвинения в отношении классного руководителя и детей класса, которые ранее прозвучали в материалах ynet.  

Далее Линой говорит: “В день моей бат-мицвы каждая девочка сказала: "Я не могу прийти, я не могу прийти. Это очень меня ранило”. 

Мать говорит: “Я просто боюсь послать ее в школу. Где вы , команда поддержки? Никто не пришел к нам домой, никто с нами даже не говорил”.

В конце репортажа приводится реакция министерства просвещения, в которой говорится о “неэтичном поведении классного руководителя, не вмешавшегося в оскорбительный дискурс между учениками”.

Через несколько часов после “новостей” Бокера Альмога журналист корпорации КАН Даниэль Элазар опубликовал серию твитов в которых версия матери впервые была подвергнута сомнению. 



Элазар пишет: “Брутальный бойкот” - таковы заголовки материалов в прессе, посвященных истории 12-летней Линой. В качестве человека, глубоко изучавшего материал - и не только версию матери, я рекомендовал нашим редакторам отказаться от публикации этой истории. Вот некоторые факты, не появившиеся в материалах других изданий  - потому что они разрушают “правильный нарратив”:

 Во-первых, не было бойкота. Это говорю не я . Это говорит ее мать. Фейк-ньюз

За исключением одной девочки, которая травила ее, все дети ее очевидно любили. Они даже организовали для нее бар-мицву, чему была очень рада ее мать. Мать послала фотографию с бар-мицвы в родительский Whatsapp. Она очень благодарила и детей и родителей.

Сразу после того, как в адрес девочки прозвучали угрозы и классный руководитель, и администрация школы связались с семьями обеих девочек. Тот факт, что классный руководитель не осудил высказываний в Whatsapp класса определенно был большой ошибкой. Но встреча с семьями была назначена уже на следующую неделю - никто об этом не пишет

Мать утверждает, что классный руководитель плохо относится к ее дочке уже продолжительное время. Но всего два месяца назад она испекла ему пирог на день рождения и поддержала идею покупки ему билетов на представление в Zappa.

Так что мы имеем в сухом остатке? - Очень тревожные угрозы со стороны одной девочки в адрес другой. Эти угрозы не были публично осуждены - но ими занимались по другим каналам.  И это все. Все было сделано, чтобы помочь Линой, но зачем же все так раздувать?”

Утром 26 мая известный израильский ведущий и стендапист Аври Гилад в эфире 13-го канала подвел итоги скандала: “И снова посреди ночи я осознал, что все, что мы тут транслировали тут - тоже было фейк-ньюз. Об учителе школы говорили так, будто он какой-то бессердечный человек, тупой, но тут выясняется, что речь идет об учителе самого высокого уровня. Неважно. Я говорю всем людям, работающим в медиа: Берегитесь. Все жалобы родителей на учителей и школы - настолько раздутая вещь, что даже сравнивать не с чем. Запрещено заниматься конфликтами в школах в прессе. Это дает слишком большую силу родителям над системой просвещения. И каждый раз нам это потом размазывается по лицу. Пресса - это не место для разбирательств того, что происходит в школах”.


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