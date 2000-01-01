27.05 11:15 MIGnews.com

Экс-глава Чувашии подал в суд на Путина

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Михаил Игнатьев, экс-глава Чувашской Республики оспорит свое увольнение главой РФ в Верховном суде России, информация опубликована на сайте суда. Иск был подан еще 20 мая. Суд принял иск к производству 21 мая. Ответчик - Владимир Путин.Первое заседание по делу назначено на 30 июня. Рассматривать иск Игнатьева будет судья Вячеслав Кириллов.Игнатьев был уволен в январе в связи с утратой доверия. Указ вступил в силу 29 января. Незадолго до отставки чиновник угрожал журналистам - он призвал "мочить" журналистов, которые критикуют власть. Позже чиновник принес извинения за эти слова. Слова Игнатьева осудили в ОБСЕ и ООН.Игнатьев был во главе Чувашии почти десять лет.