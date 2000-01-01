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В Тель-Авиве прошла массовая демонстрация против БАГАЦа | Фото:27.05 10:50   MIGnews.com

В Тель-Авиве прошла массовая демонстрация против БАГАЦа

Во вторник вечером, 26 мая, в Тель-Авиве сотни активистов вышли на демонстрацию протеста против БАГАЦа, сообщает Ynet.

Демонстранты во главе с организацией Им Тиртцу и "Фронтом освобождения южного Тель-Авива" обвинили БАГАЦ в злоупотреблении властью и недемократическими деяствиями.

Демонстранты прошли с израильскими флагами от площади Абима до Дома Независимости, выкрикивая лозунги, в том числе: "Покончить с диктатурой Верховного суда!" и "Народ суверенен". Активисты также призвали суды прекратить "судебное пиратство".

Демонстрация состоялась на следующий день после решения БАГАЦа остановить запланированный снос дома террориста, убившего в прошлом году 18-летнего Двира Сорека.

По словам демонстрантов, это было лишь последней каплей в долгой истории предвзятого политического активизма со стороны суда, который поставил себя выше законодательной и исполнительной власти.

В прошлом месяце БАГАЦ отклонил принятый Кнессетом закон, согласно которому нелегальные рабочие должны вносить 20% своей месячной заработной платы в специальный фонд, предоставляемый им только после выезда из страны, что вызвало гнев многих жителей южного Тель-Авива.


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