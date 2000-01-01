27.05 10:22 MIGnews.com

В прямом эфире: приступ бешенства из-за израильского расизма

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Жесткая конфронтация произошла утром 27 мая в прямом эфире 12-го канала между главой регионального совета Омар Фини Бадашем и корреспондентом газеты Гаарец и защитником прав меньшинств, женщин, гомосексуалистов, нелегальных мигрантов, бедуинов и арабов Хаимом Левинсоном.Бадаш рассказал о том, что он был атакован молодым бедуином, который, среди прочего плюнул в него - за то что Бадаш сделал ему замечание о нелегальной парковке на тротуаре у здания почты.По свидетельству Бадаша, речь идет не об единичном случае: “Люди из бедуинского сектора приезжают и паркуются на тротуарах, в парке - там, где им Бог на душу положит. Этому следует положить конец. И если для этого потребуется закрыть отделение почты - я закрою отделение почты”.Хаим Левинсон задал вопрос: “Только люди из бедуинской диаспоры паркуются на тротуарах? Если ты приедешь в Тель-Авив, никто не паркуется на тротуарах?”Бадаш ответил: “Нет, мои люди так себя не ведут”.Ответ Бадаша вызвали приступ дикого бешенства у Хаима Левинсона. Он начал орать, не слушая других людей, присутствовавших в студии и пытавшихся его успокоить: "Знаешь, в чем проблема, Фини? Я теперь понимаю, что там происходит. Твое расистское и неуважительное отношение к людям - только из-за того, что они бедуины - корень всей проблемы. Я предполагаю. что ты сделал ему замечание невежливо, а как расист, потому что ты - расист. “Мои люди так себя не ведут, только люди в секторе так себя ведут” Только бедуины паркуются на тротуарах? Все евреи паркуются на бело-голубом? Ты отвратителен, твои высказывания - ниже всякой планки”.Бадаш ответил: “Ты - прекраснодушный парень, житель Тель-Авива. Приезжай сюда, поживи с нами. Мы в Негеве живем в двух государствах. Есть тут государство внутри государства. Люди действуют так, как будто закона вообще нет - даже в виде рекомендации. Поживи здесь - и поймешь, что здесь творится. ты живешь в северном Тель_Авиве и читаешь мне мораль”.Левинсон взорвался: “Я живу в южном Тель-Авиве, ты живешь в защищенном анклаве - на вилле среди аборигенов. Расист, отвратительный человек. Сколько у вас там почтовых отделений? Никогда не думал, почему почта есть только в Омер?”Участвовавшая в передаче Майан Адлам вмешалась: “Хаим - ты лицемер. Достаточно просто проехать там по шоссе, чтобы понять, что там творится беззаконие”. Левинсон ответил: так раньше говорили о марокканцах - а сегодня так говорят о бедуинах. Сделайте мне одолжение, это просто отвратительно, я уверен. что он говорил с ним самым отвратительным образом”.Бадаш ответил: "Назови это расизмом, назови это как хочешь. Приезжай сюда и поживи здесь. Тогда поймешь что здесь происходит, вместо того, чтобы сидеть в центре страны и читать мораль другим”.