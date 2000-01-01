27.05 08:44 MIGnews.com

Ливан не будет плацдармом для атак против Израиля

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Газета Маарив сообщает о том, что на фоне нарастания напряженности в отношениях между Ираном и США ливанские официальные лица, через третью сторону, проинформировали Израиль о том, что их страна не станет плацдармом для удара “Хизбаллы”.Эти сообщения были переданы Израилю “через эмиссаров и очень высокопоставленных специальных представителей”.Президент Ливана Мишель Аюн якобы передал израильтянам следующее сообщение: “Наш союзник “Хизбалла” не намерен атаковать Израиль, хотя она может ответить на американскую атаку против Ирана - но в Персидском заливе”.Аюн также отверг любую возможность участия Ливана в конфликте между Тегераном и Вашингтоном, Ливан “стоит на позиции переговоров”.Также сообщается о том, что “элементы Армии Южного Ливана (ЦАДАЛ) связали президентский дворец с израильтянами, после чего на Кипре и в Греции состоялись секретные переговоры”.