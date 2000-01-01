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Захарова: санкции в отношении РФ `штампуют на потоке` 27.05 08:02   MIGnews.com

Захарова: санкции в отношении РФ "штампуют на потоке"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление посла Украины в Германии Андрея Мельника о планах требовать новых санкций против России за невыполнение вердикта Международного суда по морскому праву в Гамбурге.

Ранее суд постановил, что Москва должна освободить украинских моряков, которые были задержаны после провокации в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

"Для санкций повода не нужно", - заявила Захарова в комментарии журналистам, пишет пресс-служба.

Дипломат добавила, что ограничительные меры в отношении России "штампуют на потоке".


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