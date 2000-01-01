Захарова: санкции в отношении РФ "штампуют на потоке"
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление посла Украины в Германии Андрея Мельника о планах требовать новых санкций против России за невыполнение вердикта Международного суда по морскому праву в Гамбурге.
Ранее суд постановил, что Москва должна освободить украинских моряков, которые были задержаны после провокации в Керченском проливе в ноябре прошлого года.
"Для санкций повода не нужно", - заявила Захарова в комментарии журналистам, пишет пресс-служба.
Дипломат добавила, что ограничительные меры в отношении России "штампуют на потоке".