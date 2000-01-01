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Харедим: Либерман ненавидит Нетаниягу 27.05 07:19   MIGnews.com

Харедим: Либерман ненавидит Нетаниягу

Высокопоставленный сановник в ультраортодоксальной партии прокомментировал корреспонденту 12-го канала отказ лидера партии Наш Дом  - Израиль принять компромисс по закону о призыве.

Сановник заявил: “Либерман просто не читал закона. Он не знает, что в законе говорится. Он зацепился за этот закон, потому что знает - здесь мы не можем проявить гибкость. Он ненавидит Нетаниягу и он готов пойти на выборы, лишь бы Нетаниягу не стал премьером. Закон о призыве - не более , чем предлог”.

НДИ, между тем, опубликовала официальное заявление, в котором обвиняет Ликуд в попытке взвалить вину за повторные выборы на Либермана: "Цель заявлений Ликуда - взвалить вину на Либермана и НДИ за повторные выборы".

В заявлении также говорится: После провалившейся попытки создать правительство при оптимальных условиях мы ожидаем, что Нетаниягу надавит на ультраортодоксальные партии и на раввинов, стоящих за ними”. НДИ подчеркивает, что не сдвинется со своей “принципиальной позиции”.

Между тем, Ликуд продолжает подготовку к роспуску Кнессета  - еще до срока истечения формирования правительства. Депутатам Ликуда отдан приказ в полном составе явится на голосование по роспуску Кнессета, намеченное на сегодня на 16:00: “Явка обязательна, никаких отговорок, все присутствуют, всем подтвердить!” говорится в сообщении, переданном членам Кнессета.

С мнением харедим согласен обозреватель газеты Исраэль Ха Йом Моти Тухфельд. Редакционная статья газеты сегодня озаглавлена: “Афера вскрыта: Либерман свергнет правое правительство из-за жажды мести против Нетаниягу”.

Тухфельд пишет: “как хищник, Авигдор Либерман долго ждал возможности избавиться от Биньямина Нетаниягу, которого он ненавидит. С первого дня переговоров НДИ выдвинула завышенные и иррациональные требования. С другой стороны, в Ликуде, слышали эти требования и верили, что возможен прогресс в переговорах, которые приведут к соглашению”.

Тухфельд даже намекает на возможность конспирации между Либерманом и Лапидом: “Подозрение о том, что Либерман вовсе не собирается входить в правительство, а просто водит их за нос стало нарастать среди людей Ликуда некоторое время назад. Странное требование к закону о призыве, которое никто в политической системе не покупает как реальное и имеющее значение требование продемонстрировало реальные цели Либермана - свергнуть правительство Нетаниягу.  Неожиданно, все встало на свои места и головоломка сложилась - и тут стоит напомнить о странной встрече между Либерманом и Лапидом, которую так старались скрыть... В ближайшие дни этот самый большой политический блеф в истории Израиля будет раскрыт”.


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