27.05 06:40 MIGnews.com

Либерман отказался от компромисса по закону о призыве

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12-й канал израильского ТВ сообщил, что Совет Мудрецов Торы партии Яадут А-Тора разрешил принять компромиссный вариант закона о призыве, предложенный Ариэлем Атиасом.Согласно этому варианту, закон о призыве харедим сохраняется в том виде, как требует Либерман, и из него лишь убирают таблицу квот призыва. Квота призыва в этом варианте устанавливается решением правительства. Также решение о истечении срока действия закона принимается правительством.Ликуд немедленно одобрил подобный вариант и издал заявление, в котором говорится: “Это - прорыв, который позволит нам завершить работу над законом о призыве и теперь мяч - у Авигдора Либермана. Если он согласится, то правое правительство будет сформировано уже сегодня ночью”.Несмотря на одобрение Ликудом проекта закона и декларацию о компромиссе со стороны харедим, Либерман заявил, что отказывается принять проект закона, в котором не будут установлены квоты призыва. Либерман сказал своим приближенным: Все эти поспешные встречи - попытка надавить на нас. Мы не поддадимся, и не сдвинемся с наших позиций. Пусть Нетаниягу давит на ультраортодоксов - настало время им проявлять гибкость, а не светским”.Уже сегодня в 16:00 на пленарное заседание будет внесен закон о роспуске Кнессета. Второе и третье чтения намечены на среду, 29 мая.