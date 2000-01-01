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Нетаниягу - Либерману: можно многое сделать за 48 часов 27.05 20:30   MIGnews.com

Нетаниягу - Либерману: можно многое сделать за 48 часов

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу выступил с обращением к народу.

Нетаниягу, намекая на обещание Либермана “ в течение 48 часов ликвидировать ХАМАС” сказал: “Многое можно сделать за 48 часов”. Нетаниягу пообещал сделать все от него зависящее ради того, чтобы сформировать правительство в оставшиеся по закону 48 часов.

Нетаниягу заявил: “Есть возможность создать сильное правое правительство и обеспечить стабильность, и надеюсь, что люди придут в себя и сделают правильный выбор”.

Нетаниягу сказал: “Полтора месяца назад народ сказал свое слово. Я предпринял гигантские усилия для того, чтобы исполнить волю народа. Я нашел решение. Это решение по которому ЦАХАЛ призывает харедим в соответствии со своими нуждами”.

Премьер подчеркнул: “К несчастью до настоящего момента, включая сегодняшний вечер,  мне не удалось убедить Либермана воздержаться от выборов, но любой, кто смотрит на вещи реально, понимает, что мы обязаны продемонстрировать ответственность и немедленно сформировать правительство. Спор здесь - косметический и семантический. Из-за косметики не объявляют выборов”.

Нетаниягу подчеркнул: “Я говорю вам от всего сердца - нет никакой необходимости тащить страну в эти никому ненужные выборы, которые будут стоить нам дорого и парализуют страну еще на шесть месяцев.. Почему мы превращаемся в то, чем когда-то была Италия? Перманентный парламентский кризис. Я надеюсь, что государственные интересы возобладают над всеми прочими. Есть еще время. Придите в себя”.

Состоявшаяся ранее встреча Нетаниягу с Либерманом завершилась ничем. 12-й канал израильского ТВ сообщает о завершении встречи главы правительства Биньямина Нетаниягу и лидера НДИ Авигдора Либермана. Целью встречи было предотвращение повторных выборов и обсуждение перспектив создания правительства.

Израильские СМИ также сообщают о завершении голосования по законопроекту о роспуске 21-го Кнессета.

За роспуск Кнессета проголосовали 66 депутатов, против - 43, 6 воздержались.

Ожидается, что Кнессет будет распущен 29 мая, и выборы пройдут через 90 дней.

Лидеры коалиции - без Либермана, уже развернули подготовку к новым выборам. Лидеры фракций говорят, что выборы, скорее всего, будут назначены на 27 августа.

Либерман ранее назвал выборы “совершенно ненужными”, но заверил, что поддержит роспуск Кнессета и не будут требовать назначения альтернативного кандидата, которому поручат формирование правительства.


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