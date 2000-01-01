27.05 20:59 MIGnews.com

Губернатор Флориды осуждает движение BDS

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Губернатор Флориды Рон ДеСантис вновь выражает свое несогласие с движением бойкота Израиля во время визита в Университет Ариэля.«Я говорю здесь: BDS нет места во Флориде», - говорит он во время церемонии подписания Меморандума о взаимопонимании (МОВ) между Университетом Ариэля и Университетом штата Флорида.«Я лично боролся с дискриминационной политикой Airbnb в отношении собственности, принадлежащей евреям в Иудее и Самарии, и только недавно они изменили свою дискриминационную политику», - заявил он.