27.05 19:46 MIGnews.com
66 депутатов проголосовали за роспуск Кнессета
Израильские СМИ сообщают о завершении голосования по законопроекту о роспуске 21-го Кнессета.
За роспуск Кнессета проголосовали 66 депутатов, против - 43, 6 воздержались.
Ожидается, что Кнессет будет распущен 29 мая, и выборы пройдут через 90 дней.
Лидеры коалиции - без Либермана, уже развернули подготовку к новым выборам. Лидеры фракций говорят, что выборы, скорее всего, будут назначены на 27 августа.
Либерман ранее назвал выборы “совершенно ненужными”, но заверил, что поддержит роспуск Кнессета и не будут требовать назначения альтернативного кандидата, которому поручат формирование правительства.
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