27.05 19:08 MIGnews.com

Нетаниягу встречается с Либерманом

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу встречается с председателем партии Наш дом Израиль Авигдором Либерманом.Встреча организована с целью разрешения тупиковой ситуации, которая возникла между НДИ и хареди-религиозными партиями из-за законодательства, регулирующего интеграции хареди в Армию обороны Израиля.До сих пор Либерман говорил, что, если законопроект о вступлении в силу не будет принят в его нынешнем виде, его партия не вступит в коалицию.