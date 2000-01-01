27.05 19:08 MIGnews.com
Нетаниягу встречается с Либерманом
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу встречается с председателем партии Наш дом Израиль Авигдором Либерманом.
Встреча организована с целью разрешения тупиковой ситуации, которая возникла между НДИ и хареди-религиозными партиями из-за законодательства, регулирующего интеграции хареди в Армию обороны Израиля.
До сих пор Либерман говорил, что, если законопроект о вступлении в силу не будет принят в его нынешнем виде, его партия не вступит в коалицию.
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