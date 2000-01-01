27.05 18:28 MIGnews.com

Израиль согласен на переговоры с Ливаном по морской границе

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Министр энергетики Юваль Штайниц заявил, что Израиль согласился вступить при посредничестве США в переговоры с Ливаном по морским границам.После встречи с чиновником Госдепартамента США Дэвидом Саттерфилдом ранее сегодня Штайниц сказал, что Израиль согласился продолжить переговоры.На прошлой неделе ливанские официальные лица заявили, что исполняющий обязанности помощника министра по делам Ближнего Востока Саттерфилд сообщил им, что Израиль согласился на переговоры.