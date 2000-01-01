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Премьер-министр Австралии посетит Соломоновы Острова 28.05 04:24   MIGnews.com

Премьер-министр Австралии посетит Соломоновы Острова

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон посетит Соломоновы Острова на следующей неделе, сказал он в понедельник, поскольку западные страны стремятся обуздать влияние Китая на остров в Тихом океане и во всем регионе.

Китай рассматривает Тайвань как отступническую провинцию, не имеющую права на межгосударственные связи.

Первая поездка Моррисона за границу после победы на выборах в этом месяце также станет первым визитом премьер-министра Австралии на Соломоновы острова с 2008 года.

«Тихоокеанский регион является передним краем и центром стратегических перспектив Австралии, - сказал Моррисон в заявлении по электронной почте.


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