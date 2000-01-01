27.05 16:50 MIGnews.com

Спикера проинформировали о намерении распустить Кнессет

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Спикер Кнессета Йоэль Эдельштейн получает письмо, подписанное главами коалиции, в котором выражается их намерение выдвинуть законопроект "Ликуд" о роспуске правительства после срыва переговоров между сторонами.Письмо представляется по просьбе Эледштейна и включает подпись Либермана.Ранее Либерман заявил на пресс-конференции, что не присоединится к «галахическому правительству», и поддержал меры по роспуску правительства, возглавляемого Нетаниягу.