Спикера проинформировали о намерении распустить Кнессет
Спикер Кнессета Йоэль Эдельштейн получает письмо, подписанное главами коалиции, в котором выражается их намерение выдвинуть законопроект "Ликуд" о роспуске правительства после срыва переговоров между сторонами.
Письмо представляется по просьбе Эледштейна и включает подпись Либермана.
Ранее Либерман заявил на пресс-конференции, что не присоединится к «галахическому правительству», и поддержал меры по роспуску правительства, возглавляемого Нетаниягу.