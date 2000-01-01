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Либерман предложил, как разрешить кризис 27.05 14:51   MIGnews.com

Либерман предложил, как разрешить кризис

12-й канал израильского ТВ опубликовал сообщение о том, что лидер НДИ Авигдор Либерман предложил свое решение кризиса в коалиционных переговорах.

В предложении Либермана нет ничего нового - представители харедим просто не должны явится на голосование по закону о призыве, и, тем самым, сделать возможным его принятие.

Член Кнессета от партии Наш Дом - Израиль Евгений Сова говорил о коалиционном кризисе в студии портала ynet.

Сова сказал: “Нетаниягу может сказать харедим не голосовать - и мы в правительстве. Мы рекомендовали Нетаниягу, и у него все еще есть чуть менее 60 часов на то, чтобы решить кризис”.

Также выступила депутат от НДИ Юлия Малиновская. Она сказала: “Требование закона о призыве - не новое, оно было выдвинуто еще во время прежней каденции. Нет ничего нового, никакого спина, все это знают. Проект закона прошел первое чтение без всяких проблем и эмоций, все с нами согласились, все согласились с целями законопроекта. Квоты призыва - сердце законопроекта, и без них он выхолощен и теряет смысл”.

Лидер ШАС Арье Дери выступил в связи с решением о вынесении на рассмотрение Кнессета закона о его роспуске. Дери заявил: “Сегодня, на встрече лидеров партий мы, к сожалению, были вынуждены согласиться внести закон о роспуске Кнессета. К сожалению, нам придется снова идти на выборы - несмотря на то, что избиратель уже сказал свое слово. 65 мандатов выбрали Нетаниягу в качестве главы правительства - и таково истинное желание народа. Дата выборов, подходящая для всех участников политического процесса - 27 августа, как можно быстрее, через 90 дней, которые отведены законом”.

Дери после этого повернулся к Либерману и сказал: “Народу Израиля не нужны эти выборы. Во-первых это - громадные расходы, и нам есть на что потратить эти деньги, нам нужно решать множество неотложных проблем. И мы уже слишком долгое время - в правительстве, которое не может принимать решения, и у нас - множество вызовов в сфере безопасности. В районе Персидского залива сложилась крайне напряженная обстановка”.

Дери добавил: “Я думаю, что и на следующих выборах Нетаниягу будет переизбран, правый блок победит и даже укрепится, и я не вижу никаких выгод от этих выборов. Ультраортодоксальные партии пошли на очень серьезные уступки Либерману - куда более серьезные, чем оправдывают его пять мандатов, и потому он должен продемонстрировать ответственность и сформировать правительство до того, как будет принято решение о роспуске Кнессета”.


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