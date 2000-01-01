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27.05 14:08   MIGnews.com

Солдат поджегший палестинское поле отстранен от службы

Рядом с поселением Ицхар на Западном берегу на видео был зафиксирован поджог палестинских полей. В кадр попал военнослужащий из Армии обороны Израиля. В воскресенье ЦАХАЛ подтвердил личность солдата и подчеркнул, что военнослужащий был в то время в отпуске.

Солдат тут же был отстранен от службы. Поскольку на момент поджога он не был при исполнении обязанностей, дело было передано израильской полиции. Центральный орган Израиля тут же начал расследование инцидента.

Общественный телеканал Kan сообщает, что подозреваемый в поджоге ранее задерживался. Он подвергался аресту еще до начала службы в армии. Солдат, проживающий в северной части Западного берега, был обвинен в стрельбе из пневматического пистолета. Инцидент произошел в палестинском такси.

На прошлой неделе правозащитная группа «Бецелем» обнародовала видеозапись инцидента, произошедшего 17 мая. На записи видно, как человек, несущий штурмовую винтовку «Тавор», склоняется к полю и предположительно поджигает траву.

Инцидент происходит на поле, принадлежащем фермерам из деревень Бурин и Асира аль-Киблия, вблизи Ицхара. Это поселение и окружающие его аванпосты считается эпицентром насилия со стороны поселенцев.


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