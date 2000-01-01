27.05 14:10 MIGnews.com

Главный судья Верховного суда раскритиковал Нетаниягу

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В понедельник, 26 мая, главный судья Верховного суда Эстер Хают обвинила премьер-министра Биньямина Нетаниягу в усилиях по законодательному давлению на судебную систему и предоставлению премьеру иммунитета от судебного преследования.Выступая на конференции Израильской коллегии адвокатов в Эйлате, Хают открыла свое выступление, процитировав строку из речи, которую Нетаниягу произнес полтора года назад на своей церемонии приведения к присяге в октябре 2017 года.«Одна вещь, которая не меняется - и не должна меняться - это необходимость в сильном, независимом, честном и беспристрастном суде. Это не изменилось и не изменится », - сказал тогда Нетаниягу.В той же речи, сказала Хают, премьер-министр призвал к «открытому и честному диалогу в дополнение к наведению мостов между [законодательной и судебной] властью на основе сбалансированного подхода и взаимного уважения».Процитировав эти слова, главный судья обратилась непосредственно к Нетаниягу. «После этой церемонии в Президентской резиденции прошло полтора года, и я должна спросить: что изменилось за этот период? Что-нибудь случилось с тех пор, что оправдывает отклонение от этих важных принципов? На мой взгляд, ответ на этот вопрос - нет ».Хают заявила, что, пытаясь избежать вмешательства в политический процесс, она воздержалась от ответа законодателям, которые в ходе избирательной кампании назвали судебную власть «врагом народа».Глава Верховного суда также заявила, что не будет комментировать общие попытки реформирования правовой системы.Однако, по ее словам, когда разговор стал сосредоточен на «фундаментальном изменении отношений между судебной властью и другими властями, [таким образом], который наносит серьезный ущерб авторитету [первого]», она чувствовала себя обязанной высказаться.