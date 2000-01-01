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НДИ: Биби скажет харедим не голосовать - и мы в коалиции 27.05 13:06   MIGnews.com

НДИ: Биби скажет харедим не голосовать - и мы в коалиции

Член Кнессета от партии Наш Дом - Израиль говорил о коалиционном кризисе в студии портала ynet.

Сова сказал: “Нетаниягу может сказать харедим не голосовать - и мы в правительстве. Мы рекомендовали Нетаниягу, и у него все еще есть чуть менее 60 часов на то, чтобы решить кризис”.

Также выступила депутат от НДИ Юлия Малиновская. Она сказала: “Требование закона о призыве - не новое, оно было выдвинуто еще во время прежней каденции. . Нет ничего нового, никакого спина, все это знают. Проект закона прошел первое чтение без всяких проблем и эмоций,все с нами согласились, все согласились с целями законопроекта. Квоты призыва - сердце законопроекта, и без них он выхолощен и теряет смысл”.

Малиновская подчеркнула: “Нет никакого компромисса. Это то, что харедим и Ликуд хотели с самого начала. Это может быть и не первый раз когда политики делают именно то, что они обещали - но все почему-то в шоке от этого. Мы всегда об этом говорили, таковы наши принципы, но теперь Ликуд стоит на задних лапах и валит всю вину на НДИ. Мы не хотели выборов и не хотим выборов. Есть переговоры , в которых мы выдвинули всего пять условий, они очень просты и ясны - и посмотрите на Смотрича, который выдвинул 150 условий”.

Между тем, в израильских СМИ появилась новая дата возможных выборов - 27 августа.


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