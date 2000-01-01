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`Избиратели не простят Либермана` 27.05 12:52   MIGnews.com

"Избиратели не простят Либермана"

Депутат Кнессета от партии Ликуд Мики Зоар, внесший на рассмотрение Кнессета законопроект о его роспуске обратился к лидеру НДИ Авигдору Либерману.

Зоар сказал: “Доброе утро  Авигдор Либерман, на протяжении многих лет ты был полноправным партнером правых, твои избиратели доверяли тебе раз за разом, потому что ты никогда не ставил нас под удар, но теперь, когда речь идет о реальной опасности, ты подставил нас под удар. Это противоречит твоим обещаниям перед избирателями”.

Зоар подчеркнул, что “компромисс предполагает способность идти на уступки а не окапываться на своей позиции”. Он призвал Либермана “прийти в себя и покончить с этой сагой”.


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