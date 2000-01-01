27.05 13:03 MIGnews.com

Представитель НДИ: «Компромисс Нетаниягу фальшивый»

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В понедельник, 27 мая, главный переговорщик партии НДИ на переговорах по формированию коалиционного правительства заявил, что компромисс, предложенный премьер-министром Биньямином Нетаниягу, является «фальшивым» и поклялся, что его партия не уступит политическому давлению, даже перед угрозой новых выборов.Одед Форер сообщил 13-му каналу новостей, что главная проблема заключается в том, что другие потенциальные партнеры по коалиции не воспринимают НДИ всерьез, и предположил, что именно заместитель министра здравоохранения Яаков Лицман, возглавляющий «Яадут А-Тора», действительно контролирует переговоры коалиции.«Предложение Нетаниягу является фальшивым компромиссом, они [ультраортодоксы] представили свое первоначальное требование и выставили его так, как будто это компромиссное предложение», - сказал Форер. «Вопрос в том, является ли Нетаниягу премьер-министром или Лицман премьер-министр?»«Ликуд» неоднократно обвинял Либермана в предотвращении коалиционного соглашения, поскольку все другие вовлеченные стороны готовы подписать его.«Те, кто собирается на выборы по важному закону, - это харедим и Нетаниягу, которые решили уступить любой прихоти Лицмана в этом вопросе», - продолжил Форер. «Они думали, что могут заставить нас уступить требованиям Лицмана и войти в [коалицию], потому что «будет давление» для формирования правительства».