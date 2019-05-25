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Правый лидер Испании обвинил Яира Нетаниягу в невежестве 27.05 12:06   MIGnews.com

Правый лидер Испании обвинил Яира Нетаниягу в невежестве

Лидер ультраправой политической партии Испании обвинил сына премьер-министра Биньямина Нетаниягу Яира, заявив, что он не знает об испанской истории и наносит Израилю больше вреда, чем пользы в своей пропаганде в социальных сетях.

«Прежде чем поощрять исламистское вторжение на нашу родину, вы должны хотя бы немного узнать о нашей истории», - написал в Твиттере лидер партии Vox Сантьяго Абаскаль. «Испания была захвачена исламистами и восстановлена после восстания 8 веков. Вы невежественны и легкомысленны. И вы наносите серьезный ущерб своему собственному делу.»

Яир Нетаниягу выложил пост, в котором призывал арабов и мусульман завоевать испанские земли в Северной Африке.

«Дорогие испанцы», - ответил Нетаниягу. «Я вижу, вы все расстроились. Сеута и Мелилья - крошечные территории, которыми вы владеете через море на другом континенте. А теперь представьте, что мы чувствуем, когда ваше правительство призывает Израиль отдать Иудею и Самарию (Западный берег), которая является еврейским центром и местом его рождения более 3000 лет назад (об этом говорится в Библии).



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