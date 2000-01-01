27.05 11:28 MIGnews.com

Шакед опровергла сообщения о союзе с Либерманом

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Выступая на конференции Ассоциации Израильских Адвокатом министр юстиции Аелет Шакед прокомментировала распространившиеся в прессе слухи о том, что она пойдет на следующие выборы в одном списке с Авигдором Либерманом.Лидер НДИ Авигдор Либерман вечером 26 мая заявил в интервью корпорации КАН: “Завтра я проголосую за роспуск Кнессета и за повторные выборы. Я буду счастлив идти одним списком с Аелет Шакед на следующие выборы”.13-й канал израильского ТВ сообщает о том, что лидер НДИ Авигдор Либерман и бывший министр юстиции Аелет Шакед дважды встречались за последние две недели.Первая встреча произошла непосредственно перед Днем Независимости в доме бизнесмена, специализирующегося на торговле недвижимостью Барака Розена. Либерман и Шакед долго беседовали на политические темы. За беседой наблюдал сын главы правительства Яир Нетаниягу.Вторая встреча прошла две недели назад с глазу на глаз.Во время обеих встреч обсуждались политические вопросы.Опросы общественного мнения демонстрируют, что в случае присоединения Шакед к Либерману он получит 10 мандатов - в два раза больше, чем у него есть сегодня, и больше, чем партия Либермана, и партия Шакед, Ха Ямин Ха Хадаш по отдельности.Политический источник 13-го канала сообщил, что встречи между Либерманом и Шакед являются одной из причин, по которой последний не боится идти на выборы.В окружении Шакед подтвердили факт встреч с Либерманом, однако указали на то, что на них не поднимался вопрос о совместном участии в выборах. Источник в окружении Шакед заявил что она, по всей видимости, обратится к Ликуду.Шакед на конференции в Эйлате заявила: “Я думала, что это будет моей прощальной речью и на следующей неделе я покину офис на улице Салах эд-Дин, но в политике - свои собственные правила, и вы не можете знать заранее, что случиться сегодня. Я могу только сказать, что вчерашние публикации относительно меня неверны”.Большая часть речи Шакед была посвящена принципам реформ, которые она осуществляла на протяжении последних четырех лет. Она также прокомментировала атаки против против реформ юридической системы со стороны бывших высокопоставленных чиновников и представителей левых партий.Шакед рассказала о том, что главной причиной ее прихода в политику стало осуществление плана Ариэля Шарона по эвакуации Газы: “Тогда адвокатские конторы Тель-Авива не протестовали против коллективных задержаний 14-летних девочек на улицах. Никто не проявлял той храбрости в критике властей, свидетелями которой мы стали в последние дни”.Шакед также обрисовала свою главную задачу: “Центр тяжести израильской демократии сместился от народа к юристам, суд превратился в финального арбитра политики, власть юридических советников возросла. Одна из моих целей - укрепить демократию и восстановить власть избранников народа”.