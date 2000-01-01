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Опрос: новые выборы приведут к усилению правых 27.05 11:02   MIGnews.com

Опрос: новые выборы приведут к усилению правых

26 мая 2019 года израильская газета “Маарив” провела опрос перед выборами в Кнессет. Согласно результатам, правый блок получил бы 68 мест в Кнессет. Это на 3 места больше в сравнении с последними выборами, которые проводились 1,5 месяца назад.

Опрос был проведен исследовательским институтом Panel Politics, возглавляемым Менахемом Лазаром. Согласно опросу, “Ликуд” удерживает позиции. Правоцентристская партия во главе с премьер-министром Биньямином Нетаниягу сохраняет 35 мест в Кнессете.

В то же время “Кахоль Лаван” во главе с Бени Ганцем, теряют место и получают 34 мандата. Соцопрос был проведен после большой демонстрации, организованной партией “Кахоль Лаван”.

Партии харедим, “ШАС” и “Яадут А-Тора”, оставляют за собой по 8 мест. Ахмед Тиби получает 7 мест вместо 6. У партии “Авода”, возглавляемой Ави Габай, остается лишь 6 мест в Кнессете.

“Наш Дом-Израиль” со своим лидером набирает силу — теперь у них 6 мест вместо 5. “Союз правых партий”, возглавляемый Бецалелем Смотричем, удерживает 6 мест. Левая партия “Мерец” во главе с Тамар Зандберг усилена единственным мандатом. “Мерец” получает 5 мест.

В Кнессет вступает партия “Новые правые” с лидерами Нафтали Беннет и Айелет Шакед. Согласно опросу, за ними остается 5 мест. Партии, которые вероятно не преодолеют избирательный барьер — “Кулану” и “Объединенный арабский список”. На последних выборах они получили по 4 места.


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