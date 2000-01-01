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Депутат, помогавший террористам, вышел из тюрьмы 27.05 11:02   MIGnews.com

Депутат, помогавший террористам, вышел из тюрьмы

Бывший депутат Объединенного (арабского) списка Базель Гаттас был освобожден из тюрьмы после отбывания двухлетнего срока за контрабанду палестинским террористам в израильской тюрьме.

Гаттас был осужден в апреле 2017 года за использование своего положения для контрабанды мобильных телефонов и записок палестинским террористическим заключенным в израильских тюрьмах. Гаттасу было отказано в досрочном освобождении в ноябре, когда комиссия постановила, что он не выразил должного раскаяния в своих преступлениях и не предпринял попыток пройти реабилитационный процесс в тюрьме. Гаттас попал под уголовное расследование после того, как его действия зафиксировала видеокамера, где он передает конверты палестинским заключенным. Мировой суд Беэр-Шевы согласился заключить сделку о признании вины между государственными обвинителями и Гаттасом, предусмотрев двухлетний срок тюремного заключения, а также испытательный срок в 18 месяцев и штраф в размере 120 000 шекелей (33 000 долл. США). Суд также осудил его за моральную непристойность, то есть ему будет запрещено служить в Кнессете в течение семи лет после завершения срока его заключения.

В июле 2017 года, Гаттас дал понять, что не сожалеет о своем правонарушении.

«Я захожу в тюрьму с высоко поднятой головой», - сказал он сторонникам перед тем, как войти в тюрьму. «Я действовал по гуманитарным соображениям от имени заключенных ... Я буду продолжать бороться за права заключенных».


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