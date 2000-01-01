27.05 11:02 MIGnews.com

Депутат, помогавший террористам, вышел из тюрьмы

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Бывший депутат Объединенного (арабского) списка Базель Гаттас был освобожден из тюрьмы после отбывания двухлетнего срока за контрабанду палестинским террористам в израильской тюрьме.Гаттас был осужден в апреле 2017 года за использование своего положения для контрабанды мобильных телефонов и записок палестинским террористическим заключенным в израильских тюрьмах. Гаттасу было отказано в досрочном освобождении в ноябре, когда комиссия постановила, что он не выразил должного раскаяния в своих преступлениях и не предпринял попыток пройти реабилитационный процесс в тюрьме. Гаттас попал под уголовное расследование после того, как его действия зафиксировала видеокамера, где он передает конверты палестинским заключенным. Мировой суд Беэр-Шевы согласился заключить сделку о признании вины между государственными обвинителями и Гаттасом, предусмотрев двухлетний срок тюремного заключения, а также испытательный срок в 18 месяцев и штраф в размере 120 000 шекелей (33 000 долл. США). Суд также осудил его за моральную непристойность, то есть ему будет запрещено служить в Кнессете в течение семи лет после завершения срока его заключения.В июле 2017 года, Гаттас дал понять, что не сожалеет о своем правонарушении.«Я захожу в тюрьму с высоко поднятой головой», - сказал он сторонникам перед тем, как войти в тюрьму. «Я действовал по гуманитарным соображениям от имени заключенных ... Я буду продолжать бороться за права заключенных».