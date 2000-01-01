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Явка на Выборы в ЕС впервые за 40 лет достигла 50% 27.05 12:06   MIGnews.com

Явка на Выборы в ЕС впервые за 40 лет достигла 50%

В данный момент известно, что в европейских выборах взяли участие уже около половины избирателей, которые имеют право голоса. По воскресной информации, явка впервые за длительный промежуток времени достигла 50%.

По словам представителя Европейского парламента, для 27 из 28 стран ЕС - все, кроме Соединенного Королевства - оценка составила 51%. На последних же выборах ЕС в 2014 году явка составила минимальные 43%.

Некоторые политики уверены, что для поддержания здравой демократии в Европе как раз и нужны такие энтузиасты, которые пойдут и проголосуют, нежели будут отпускать ситуацию на самотёк.

Агентству Reuters удалось получить комментарий, который объясняет довольно высокие показатели, от Баса Эйкхаута – голландского члена Партии зелёных Европарламента.

«Противодействие в настоящее время исходит от многих прогрессивных избирателей, которые заявляют, что мы не допустим этого [победы правых популистов]», – сказал он.


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