27.05 12:06 MIGnews.com

Явка на Выборы в ЕС впервые за 40 лет достигла 50%

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В данный момент известно, что в европейских выборах взяли участие уже около половины избирателей, которые имеют право голоса. По воскресной информации, явка впервые за длительный промежуток времени достигла 50%.По словам представителя Европейского парламента, для 27 из 28 стран ЕС - все, кроме Соединенного Королевства - оценка составила 51%. На последних же выборах ЕС в 2014 году явка составила минимальные 43%.Некоторые политики уверены, что для поддержания здравой демократии в Европе как раз и нужны такие энтузиасты, которые пойдут и проголосуют, нежели будут отпускать ситуацию на самотёк.Агентству Reuters удалось получить комментарий, который объясняет довольно высокие показатели, от Баса Эйкхаута – голландского члена Партии зелёных Европарламента.«Противодействие в настоящее время исходит от многих прогрессивных избирателей, которые заявляют, что мы не допустим этого [победы правых популистов]», – сказал он.