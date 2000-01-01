27.05 10:47 MIGnews.com

Марин Ле Пен обошла Макрона на выборах в Европарламент

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Ультраправый лидер Марин Ле Пен обошла на выборах в Европарламент президента Эммануила Макрона. В целом, так называемые, евроскептики добились значительных успехов на парламентских выборах в ЕС.Явка избирателей по всему ЕС оценивалась в 51 процент, что является самым высоким показателем за последние 20 лет - более 200 миллионов граждан в блоке из 28 стран отдали свой голос.По данным двух опросов, проведенных компаниями Ifop-Fiducial и Harris Interactive-Agence Epoka, Национальное ралли Ле Пен получило примерно 24% голосов, а центристская партия Макрона от 22 до 23%.В свою очередь в Италии, крайне правая партия Лига Севера, возглавляемая заместителем премьер-министра Маттео Сальвини, получила большинство голосов в своей стране, набрав 27-31% голосов.Националистическая партия, премьер-министр Венгрии Виктор Орбана, одержала крупную 56-процентную победу.Немецкая ультраправая партия AfD взяла рекордные 10 процентов.