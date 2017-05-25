В исламистском тупике: арабский мир против Катара

Арабский мир сотрясает грандиозный скандал, результатом которого может стать разрыв Катара с суннитским блоком и его сближение с Ираном.
Побочным эффектом этого уже стало поражение Катар на информационном поле - он потерял большую часть арабской аудитории аль-Джазиры.
По версии Катара, неизвестные хакеры взломали сайт государственного Qatar News Agency и разместили на нем фальшивые изречения эмира Катара шейха Тамима бин Хамада а-Тани. На сайте государственного катарского телевизионного канала была показан церемонии выпуска кадетов военной школы с участием шейха. Бегущей строкой в ней говорилось о том, что Тани назвал отношения с Израилем “хорошими”, ХАМАС - законным представителем палестинского народа, а Иран - “великой исламской державой”.
Тани якобы сказал: “Иран - региональная и исламская держава, глупо игнорировать это. Это - большая стабилизирующая сила в регионе”.
В твиттере агентства появились сообщения о том, что министр иностранных дел Катара обвинил арабские государства в организации заговоров против эмира. Затем сообщалось о том, что Катар отзывает своих послов из Бахрейна, Египта, Кувейта, Саудовской Аравии и ОАЭ. Все эти страны якобы принимали участие в заговоре. Твиты позднее были удалены.
Несмотря на опровержения Катара подконтрольные Саудам каналы бесперебойно крутят истории о предполагаемой измене арабскому делу эмира. Более того - аль-Джазира и другие катарские СМИ официально заблокированы на территории Саудовской Аравии, ОАЭ и Египта. Подробнее об этом можно прочитать в материале "Арабский мир объявил войну Al-Jazeera".
Катар, крошечная деспотия, на территории которой развернута крупнейшая в регионе американская военная база и размещены около 10 тысяч американских солдат, давно критикуется арабскими соседями за излишне рьяную поддержку исламистов.
Страны Залива, во главе с Саудовской Аравией, , разругались с Катаром за его поддержку “Братьев-Мусульман” и правительства Мухаммеда Мурси в Египте. В марте 2014 Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн отозвали своих послов в Катаре. Послы вернулись через восемь месяцев =- после путча генерала Сиси, и после того, как Катар вынудил некоторых “Братьев-Мусульман” покинуть страну.
Катар многократно и громко отрицал тот факт, что он поддерживает экстремистские группы. Тем не менее, он остается ключевым патроном ХАМАСа в Газе и домом для Халеда Машаля. Запад обвиняет Катар в финансировании Джабхат ан-Нусра и других группировок, связанных с аль-Каидой.
Давид Вайнберг, аналитик из вашингтонского говорит: “Реакция Саудов и Эмиратов заставляет меня подумать, что они лишь искали удобный предлог… для того, чтобы атаковать те проблемы, которые давно им мешали.. Катар пытается списать это, претендуя на то, что речь идет о недопонимании, базирующемся на кампании лжи дезинформации, но если бы у Катара не было той проблематичной истории, которая у него есть, он бы не стал целью подобной кампании”.