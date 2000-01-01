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Абэ и Макрон обсудили важность диалога с Россией | Фото: Thinkstock27.05 13:52   MIGnews.com

Абэ и Макрон обсудили важность диалога с Россией

Японский премьер-министр Синдзо Абэ и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили сотрудничество с Россией и сошлись на том, что диалог с Москвой крайне важен.

Как рассказал глава японского внешнеполитического ведомства Норио Маруяма, тему взаимодействия с РФ Абэ и Макрон затронули во время двусторонней встречи в рамках саммита G7. Обсудить этот вопрос они решили в свете скорого визита во Францию президента России Владимира Путина (он запланирован на 29 мая. – ред.).

Как рассказал Маруяма, стороны сошлись во мнении, что участие России очень важно для решения международных вопросов.
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