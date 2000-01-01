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Два российских дипломата покинут Эстонию до конца мая | Фото: Thinkstock27.05 09:22   MIGnews.com

Два российских дипломата покинут Эстонию до конца мая

Генеральный консул России в Нарве Дмитрий Казеннов и консул Андрей Сургаев должны покинуть Эстонию до конца мая. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил в эфире телеканала TVN посол РФ в Эстонии Александр Петров.

"МИД Эстонии уведомил нас, что генконсул России в Нарве и его заместитель объявляются персонами нон грата и до конца месяца должны покинуть страну", – сказал Петров, добавив, что объяснять мотивы данного решения в дипломатической практике не принято.

"Поэтому нам остается только сожалеть об этом и рассматривать этот шаг как откровенно недружественный акт, который будет иметь негативные последствия для двусторонних отношений", – отметил российский дипломат.

Посол сказал, что оба дипломата являются кадровыми сотрудниками МИД России, "которые за время своей работы в Нарве немало сделали для улучшения двусторонних отношений".

Ранее 26 мая эстонский МИД потребовал от Казеннова и Сургаева покинуть пределы республики. В ведомстве сообщили, что вручили российским дипломатам соответствующую ноту. Причины такого решения не уточнялись.

В МИД России назвали это требование недружественным актом и пообещали не оставить этот шаг без ответа.
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