27.05 08:20 MIGnews.com

США и Япония готовы ввести новые санкции против КНДР

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Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились в пятницу, 26 мая, о расширении санкций против Северной Кореи за дальнейшее развитие ядерного оружия и баллистических ракет, сообщает Белый дом.В прошлом году Пхеньян провел повторные испытания ракет, в результате чего ряд стран потребовал более жестких экономических санкций, направленных на то, чтобы подтолкнуть изолировать страну к отказу от ее программ по разработке вооружений.Встретившись перед саммитом G7, Трамп и Абэ посвятили большую часть своих обсуждений этому вопросу, сказали поморники Трампа."Президент Трамп и премьер-министр Абэ согласились, что их команды будут сотрудничать в целях усиления санкций в отношении Северной Кореи, в том числе, путем выявления и санкционирования организаций, поддерживающих баллистические ракеты и ядерные программы Северной Кореи", - говорится в заявлении Белого дома."Они также договорились о дальнейшем укреплении альянса между Соединенными Штатами и Японией, чтобы расширить возможности каждой страны по сдерживанию и защите от угроз со стороны Северной Кореи", - сказано в сообщении.Трамп заявил, что он недопустит, чтобы КНДР ударила по Соединенным Штатам ядерной ракетой. Эксперты считают, что такая способность у Пхеньяна может появиться после 2020 года."Мы серьезно обеспокоены этим ... Это большая проблема, это проблема мира, и она будет решена. В какой-то момент она будет решена. Вы можете поспорить на это", - заявил Трамп журналистам, сидя рядом с Абэ.Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон в этом месяце призвал страны всего мира внедрить существующие санкции ООН в отношении ядерных вооружений и ракетных программ Северной Кореи, добавив, что администрация США будет готова использовать вторичные санкции для привлечения к ответственности иностранных компаний, которые продолжают заниматься бизнесом с Пхеньяном.Большая часть торговли Северной Кореи связана с ее союзником, Китаем, и поэтому любые жесткие вторичные санкции, вероятно, будут нацелены на китайские фирмы.Выступая в Пекине, высокопоставленный представитель Госдепартамента США заявил, что Китай понял, что у него есть ограниченное время, чтобы обуздать КНДР на переговорах.Сьюзан Торнтон, исполняющий обязанности помощника секретаря по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона, рассказала журналистам, что Соединенные Штаты рассматривают с Китаем новую резолюцию Совета Безопасности ООН о мерах по сокращению задержек в любом ответе на дальнейшие ядерные испытания или другие провокации со стороны КНДР.