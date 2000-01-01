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flickr/The White House 27.05 08:20   MIGnews.com

США и Япония готовы ввести новые санкции против КНДР

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились в пятницу, 26 мая, о расширении санкций против Северной Кореи за дальнейшее развитие ядерного оружия и баллистических ракет, сообщает Белый дом.

В прошлом году Пхеньян провел повторные испытания ракет, в результате чего ряд стран потребовал более жестких экономических санкций, направленных на то, чтобы подтолкнуть изолировать страну к отказу от ее программ по разработке вооружений.

Встретившись перед саммитом G7, Трамп и Абэ посвятили большую часть своих обсуждений этому вопросу, сказали поморники Трампа.

"Президент Трамп и премьер-министр Абэ согласились, что их команды будут сотрудничать в целях усиления санкций в отношении Северной Кореи, в том числе, путем выявления и санкционирования организаций, поддерживающих баллистические ракеты и ядерные программы Северной Кореи", - говорится в заявлении Белого дома.

"Они также договорились о дальнейшем укреплении альянса между Соединенными Штатами и Японией, чтобы расширить возможности каждой страны по сдерживанию и защите от угроз со стороны Северной Кореи", - сказано в сообщении.

Трамп заявил, что он недопустит, чтобы КНДР ударила по Соединенным Штатам ядерной ракетой. Эксперты считают, что такая способность у Пхеньяна может появиться после 2020 года.

"Мы серьезно обеспокоены этим ... Это большая проблема, это проблема мира, и она будет решена. В какой-то момент она будет решена. Вы можете поспорить на это", - заявил Трамп журналистам, сидя рядом с Абэ.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон в этом месяце призвал страны всего мира внедрить существующие санкции ООН в отношении ядерных вооружений и ракетных программ Северной Кореи, добавив, что администрация США будет готова использовать вторичные санкции для привлечения к ответственности иностранных компаний, которые продолжают заниматься бизнесом с Пхеньяном.

Большая часть торговли Северной Кореи связана с ее союзником, Китаем, и поэтому любые жесткие вторичные санкции, вероятно, будут нацелены на китайские фирмы.

Выступая в Пекине, высокопоставленный представитель Госдепартамента США заявил, что Китай понял, что у него есть ограниченное время, чтобы обуздать КНДР на переговорах.

Сьюзан Торнтон, исполняющий обязанности помощника секретаря по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона, рассказала журналистам, что Соединенные Штаты рассматривают с Китаем новую резолюцию Совета Безопасности ООН о мерах по сокращению задержек в любом ответе на дальнейшие ядерные испытания или другие провокации со стороны КНДР.
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