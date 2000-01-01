28.05 07:11 MIGnews.com

Путин и Эрдоган обсудили урегулирование ситуации в Сирии

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Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе состоявшегося телефонного разговора договорились наращивать координацию усилий по урегулированию в Сирии на различных уровнях. Об этом сообщила пресс-служба Кремля."При обсуждении сирийского кризиса подчеркнута важность скорейшего согласования практических аспектов применения Меморандума о создании зон деэскалации в Сирийской Арабской Республике, - говорится в сообщении."Это позволит укрепить режим прекращения боевых действий, повысить эффективность межсирийских переговоров в женевском и астанинском форматах. Условлено наращивать координацию усилий по этой тематике на различных уровнях", - цитирует ТАСС заявление пресс-службы.